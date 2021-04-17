我和劉智鵬好像有一面之緣，印象中人很活脫，這年頭，眉精眼企的人有出息。

劉智鵬主編《香港史》，當局評價很高，民間評價很低，政府與民間背道而馳，現在都很正常了。最近程翔和馮睎乾都有文章鞭撻，值得細讀。

劉智鵬做過專家證人，用了五個月時間，以古人騎戰馬插戰旗為例，解釋「光復香港，時代革命」。

五個月時間求得這個不倫不類的答案（聽說法官不收貨），劉教授的工作效率真不敢恭維。解釋這八個字，何勞歷史學家？且讓我班門弄斧一下。

「光復香港」，香港是不用解釋的，只要解釋「光復」。光復的意思，就是回到從前，光復香港，就是回到從前的香港。這裏要計較的，是回到多久之前的香港。

香港人的生活，在港英治下一百多年，長期穩定發展，我來香港時是怎麼樣，到香港「回歸」前，一直是那樣。我們當然不想回到一百多年前，但如果可以，只想回到九七前的香港（即使沒有民主都好）。因此，光復香港的意思，就是回到回歸前的香港（即使沒有英國人管治都好），這本是中共應承我們的，五十年不變嘛。

可惜回歸前後的「幸福感」很快就消失，日子越過越難，痛苦越來越多，自由買少見少，人權被吊銷，法治大變臉。我很想愛現在的香港，但現實讓我愛不起來，怪誰呢？香港人要「光復香港」，代表我們對回歸後的香港極不滿意。

「時代革命」四字，時代是不用考究的，要計較的是革命。何為革命？革命就是改變自己的宿命。我們身為中國人，不得不回歸到中國，這是香港人的宿命；回歸後一國兩制被玩成一國一制，香港人凡事不能自主，這不是我們期望的，不幸這又是我們的宿命。我們不服從這個宿命，要據理（基本法）力爭，要求舊時生活五十年不變，而這也是中共應承過的。

如此簡單的道理，劉智鵬都搞唔掂，他要教學生，不怕誤人子弟？