有時煩惱來自於看太多別人的生活，她在臉書看友人抱着新生子和丈夫站在鋼琴前擁吻，配圖文字別樣深情。忍不住又往前滑幾頁，一個小時看完一場愛情電影，從相識到求婚到兩人變三人，雙方都是講究人，字寫得文氣，相也精緻。

社交網絡不如電影，它看上去比電影真實，於是推人及己。她的婚姻很少有這樣上鏡的時刻，嫁給一個大馬騮，成日都為着些屎尿屁的笑話笑到岔氣。關掉電腦，她艷羨別人的幸福，嘟着嘴巴看電視，男人在隔壁打機，走來探探她，問怎麼不開心。

怎麼不開心，這問題經不起細想，他收入不穩定，愛好卻多，二手樂器買了一整屋。整日都忙着在舊貨網站和人交易。每隔幾天背着不用的零部件去地鐵站換別人不用的零部件。人家送花，他連花去哪裏買都不知。

越想越傷心，開始覺得婚姻是個錯誤。也許一個人更好，也許能遇到更好的人。她又打開電腦，其實原本並沒想着要去看臉書，是在等一個投標的結果，刷新頁面，果然有郵件，只是裏面是壞消息。

她太志在必得了，導致落選的打擊沈悶而緩慢，一點一點浸入骨裏。她甚至連怎麼升級各種生活工作用品都想好了，現在只能在腦中和那個嚮往的生活道別，越想越想死。他隔着牆似乎都感覺到這股怨氣，急匆匆跑來問是否落選，然後抱住她說沒事。

怎麼能沒事呢？這結果太不公平，明明我做的最好。

但這世界本就不公平啊！

我覺得自己好失敗。

其實只是這次沒有得到更多，又不是活不下去，也許中標後又更加心累也未可知。

我覺得自己好失敗。

沒事，我不覺得就好，漸漸你就會知道我是對的。

燈光下，他上移的髮際線隱約就要看不見，在模糊中她感到一種安全，洶湧浪潮中他是塊頑石。那些不在乎與無所謂每次都能救到她不被激流沖走，也許，比起鋼琴與花，她更需要頑石。

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