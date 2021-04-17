一月六日，香港公安以「涉嫌顛覆國家政權」罪名，大舉拘捕五十五位民主派中人。香港大學法律學教授陳弘毅說：「律政司長如決意起訴，而法院最終判五十五人無罪，政治後果難以逆料。」陳弘毅似乎還活在舊香港夢中。

今日，新香港政府訟於法庭，除了雞毛蒜皮之事，簡直無往不利。據統計，去年法庭審理的民變案，有十六宗獄成判刑之後，律政司恨刑罰還不夠重，要法庭覆核，全部改為重判，無一例外。有原審法官李慶年當庭訴苦說，刑罰不如由律政司建議好了：「原審時，律政司對刑罰無所建議，事後卻上訴，害得下級法官屢屢被上訴庭批評。從前，上訴庭副庭長楊振權只會以法律觀點評論下級法官判刑，怎會像現在那樣，評為『錯到無可再錯』。」為免「錯到無可再錯」，法官自然輕判不如重判。

二零一九年民變期間，當局引用《緊急法》，頒布《禁蒙面法》，民主派訴諸高等法院，法院裁定《緊急法》以及《禁蒙面法》違憲。當局不滿，訴諸終審法院，二零二零年十二月，兩條違憲法律就都判定不違憲了。又民變以來，公安公然辱罵新聞記者為「黑記」，動輒向之動武，以強光阻礙拍攝等等，不一而足；記者協會以「違法阻礙採訪」為由，訴諸法庭，二零二零年十二月也被判敗訴。協會終於明白新香港司法獨立是什麼一回事，雖然有冤，也無意上訴了。

然則陳弘毅還要擔心律政司長敗訴嗎？中共總書記習近平早就呼籲新香港要三權合作。