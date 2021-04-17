這天下雨了，閒在家中，跟北京朋友通電話聊天，他問我看新聞了沒有，我知道他心裏有事，就問是不是拜登派了美國氣候特使克里到上海開會那件事。他說是的。我便問他怎麼看這一件事？他有點激動，說這哪裏是開甚麼氣候會議，根本就是美國佬服軟了，主動來中國示好了。所以，不要看美國人整天耀武揚威，那都是擺樣子的，紙老虎就是紙老虎，我們中國人不是吃素的。

我充分感受了他的民族自豪感，如果這一次不是美國鬼子來中國，而是中國派人去美國，除非又來一次楊潔篪舌戰群英，不然這位北京朋友又會因為怕中國熱臉貼上美國冷屁股而沮喪的。

我當然也替他高興，但國際形勢變化莫測，最怕一時得意沖昏頭腦，放鬆警惕。於是我便提醒他，說克里雖到了上海，但美國另外有個代表團卻飛到了台灣，跟蔡英文交頭接耳去了。搞得蔡英文輕飄飄如沐春風，不可一世。由此可見，美國人最會兩面三刀，這頭餵你一口砂糖，轉頭就送上米田共。你剛剛為一口砂糖覺得甜蜜，馬上就臭烘烘倒胃口了。

北京朋友經我點醒，思想覺悟馬上提高，恍然大悟，連說美國鬼子真不是東西。我說對啦，美國鬼子太不是東西，你對他千萬不要抱甚什麼幻想。美國的氣候特使克里一到上海，北京當天就刮起了沙塵暴，你覺得這跟美國鬼子沒有關係嗎？你敢肯定這場沙塵暴不是他們策劃的嗎？克里人在上海，北京刮沙塵暴對他一點影響都沒有，單憑這一點，我就覺得那場沙塵暴有蹊蹺，說不定就是美國鬼子搞的陰謀，太壞了，你竟然還對他們抱有希望！北京朋友半天不響，想來是給我敏銳的觀察鎮住了。希望他吃一塹長一智，以後不會一見美國佬來中國就眉飛色舞，太幼稚了，給美國人知道，要笑壞的。