很多人都想知道是個「什麼人」？但未見跟進，反而有些歪曲或故意嫁禍之類報導混淆。

近日網上流傳一輯圖片，疑似有兒子迫阿媽賣樓「分身家」，索價300萬另每月生活費4萬，果然「大咬」，貪索不遂，將全屋家具推倒砸爛，慘變「廢墟」，家人報警求助。

看到全屋一片狼藉的相片，還以為有匪徒爆竊惡鬥大耳窿追數搗亂，不但沒有「家」的感覺，更充滿仇恨。明明同一屋簷下共度無數日子，為迫賣樓分錢，心中已無餘地念舊感恩，客廳至睡房的梳化、抽屜、家具、電視機、枱燈……全破壞。牆身大字留言：「……我係要分一半，3百萬。之後過我自己的生活。我不會回來的了。我要嘅係尊重……」

社會照妖鏡，也是瘟疫亂世萬花筒，大家思考「業權糾紛」的問題，多過天理人倫孝義：——兒子是否一半業主？有份付買樓首期？有份供樓？有無證明文件？破壞搗亂有無刑責？為什麼急於索取樓款不惜與母親決裂？從此反目不到黃泉不相見？母親會不會控告？家教有沒有問題？兒子是親生的嗎？

當然，有人認為這已是「溫和」、「完善」——因為大角嘴曾有命案，是為錢弒父殺母並肢解碎屍的。一切都是「比較」。

雖然不清楚來龍去脈，但父母子女前世今生之間，是「債」：不是來還債，就是來討債；不是來報恩，便是來報仇。很明顯，生兒如此傷透了心，「啃老」屬報仇討債，追索樓價還要生活費？母親就是櫃員機，怎能當冇生過？而且這回要了3百萬，她手上餘款得保嗎？這就是人心。