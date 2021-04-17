看來，最沒有自由的是法官，8.18九人案定罪後，明言判監是唯一選擇。在唯一選擇中僅存的自由，只有讓罪犯坐牢多久、能否緩刑。可憐啊。

也可惜啊。在踏進法庭之前、被困囚籠之前，犯人在成為罪人之前，首先是一個人，身而為人，選擇比法官多太多了。

他們本來可以用半生時間，爭奪「最受政府歡迎金銀銅獎」，也可以憑許冠傑七十年代填寫，在特定界別風靡至今的《發錢寒》，榮獲收成波頒發「我最喜愛歌曲大獎」。可是他們沒有。

正是世俗天堂有財路你不走，法治地獄無常門你偏闖進來。都說香港自由已死，驗屍官活該嚇死，其實還有半條命繼續在社會生蹦活跳。忠誠？有自由做忠心中國人，沒自由做誠實中國人。有自由做暴烈的建制派，沒自由做溫和民主派。有自由發夢，沒自由實踐。有唱歌的自由，沒榮光的自由。有自由投白票，沒自由呼籲人投白票。

同為議員，有自由是其是，沒權力非其非。同為大律師兼前黨友，做湯家驊容易，做吳靄儀難。難怪人有選擇困難症，難易之間，最容易不如放棄選擇權，由別人指定，最難莫過於面對恐懼，依然在餐牌上尋找最適合自己的一口飯。

高尚人格價值知多少？法官接納部分人的陳情詞，經法庭認證，是緩刑。肉身不必坐牢，不等於罪名沒有坐實。個人有案底，等於往後同樣案例照樣判，這是很普通的法例下的唯一選擇。

對社會貢獻如何判斷？梁耀忠與李卓人同為社工，對社會有誰來衡量輕重？九人中有八人同為立法會議員區議員，差別待遇是否只因為差別執法？

從今以後，有人敢繼續進行和平遊行集會，怕沒幾人有膽量走在前排，更不知誰會選擇當召集人。一旦走上少有人走的路，唯一選擇是面對地上的審判，除非有個勳章叫做免坐牢金牌，不過，何秀蘭會告訴我們，太平紳士可不一定換來自身太平。

「和平遊行亦有暴力風險，被告蓄意違法遊行，挑戰法律和警方權力，嚴重阻礙交通，慣常的罰款判刑不再適用，必須判監阻嚇。」從今以後，抽象的動機不適用，未發生的變數，成為永遠合用的監獄通行證。從今以後，有些人只剩餘別無選擇下的唯一選擇，有些人大可選擇吃主人推介。