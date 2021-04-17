某日晨早在中環街頭碰到投資C，問佢：「唔係在家工作咩。點解咁早在中環出現？」投資C話：「我哋分AB team，今個星期輪到我條team返office。咁早出到嚟係怕塞車，我七點就開車，由駿景園去到圓方停車場，唔使15分鐘，慢啲就將近20分鐘，然後坐港鐵過IFC，好快好舒服，現在去食早餐啫。」以往中環有兩間翠華，好自然就行咗入去，但翠華兩間中環巨店都棄租關門，或租約滿不再續，咁食早餐去邊度呢？冇翠華去，升級到文華，好似奢侈啲喎，卒之同佢行咗入去萬年大廈間Pret A Manger食小龍蝦三文治。投資C話翠華兩間旗艦店（威靈頓街，大道中）執咗之後，生意營業額冇咗兩條大水喉，呢隻股票唔好貪平，以後唔敢睇好。

講起晨早開車，投資C話新界東人口愈來愈多，貨車從深圳出嚟有增無減，而吐露港公路只得一線，又因上尖山隧道口在新城市廣場一段收窄，搞到每日七點半開始，條塞車龍就由新城市廣場外排到去近中文大學，一路塞到十點過後，黃昏時間就由六點左右塞到七點幾八點，所以輪到佢去返office上班之時，七點就走落停車場開車，可說得係爭分奪秒。佢幾年前係泊車在中環中心，但晚上放工，又係塞車時間；加埋西隧每程75蚊，就諗到避免黃昏塞車過海……將架車泊在圓方，坐港鐵過中環，省時省力省銀紙！

可惜早上七點幾就入圓方，攞唔到泊車優惠。左丁山唔係日日都要趕時間嘅，唔趕之時就一於在十點零一分過後先到圓方，咁就有資格攞泊車優惠，下午三點攞車之前，去星巴克買兩件餅畀老婆飲下午茶之用，所費40元，就可以有三小時停車免費，再送兩張停車優惠券（兩小時），總值$110元，現在還送埋加德士油站入油券，共6張，面值330元，抵到爛啦！不過如果唔係到食肆光顧，就要購物400元先至有泊車優惠。食咗兩日星巴克muffin，老婆話品質比以前退步，又硬又唔好食，於是轉去利苑對面之Pret買，老婆食完就話比星巴克靚好多，可惜Pret嘅位置唔方便，由地鐵站出入口行過去，要行多幾十步呢！