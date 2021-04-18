定期飯局常客之一，老友S，自有新冠肺炎以來已成為稀客，一年多以來，飯局不時受限聚令影響而暫停，但即使恢復四人一枱之後，老友S都好少參加，理由非常簡單，就係退休人士，小心補養為上，健康第一，便盡量減少出街，更絕少與朋友吃飯，年多以來，訓練自己成為家庭廚師，為妻女煮飯。十幾個月冇見佢，左丁山唔抵得，卒之要單對單約佢食飯，佢肯應承噃，但要左丁山到佢屋企食便飯，唔肯移玉步到酒店。

請朋友回家吃飯，並非香港常態，最主要理由係香港人居住單位嘅平均面積可能係全亞洲最細，與歐美更加冇得比，請客回家又要花時間煮飯燒菜與清洗碗碟，不如大家到餐廳啦。老友S話要到佢屋企食飯，令左丁山回憶起，上一次到朋友家吃飯係邊一年邊一個月呢？都唔記得清楚咯，應該係新亞書院師兄張總未退休去上海定居之前，邀請幾位校友到Century Tower半山圓形豪宅大廈，吃他入廚炮製嘅拿手菜式，張總係美食專家，唔只識得食，仲係超一流家廚，張太從來唔會在家入廚，只係負責洗碗碟，係一件好辛苦嘅工作嚟嘅，因為張總在家宴客，十足高端餐廳格局，不停更換碗碟，太太睇見就對左丁山講：「難為了阿嫂！」點解冇工人洗？享受美食讚嘆張總廚藝之餘，了解到張總收藏了不少珍貴印章擺放在家供朋友欣賞，又驚外傭不小心，故此不請家傭。既然如此，張總每次請朋友回家吃飯，要問過太太肯唔肯洗碗先！

張總當年有銀行租屋在Century Tower畀佢住，氣派自是不同。此日來到老友S住宅單位，係標準香港高級中產格局，建築面積千四呎，時值四千幾五千萬，裝修一流，原來老友S嘅二千金係室內設計師，唔怪得間隔係十分講究，如果計埋住宅時價，香港嘅億元富翁應該數以萬計，但現實啲講，如果只係得一層樓自住，即使供完按揭，仍然只係有stock（存貨），冇現金流（cashflow），好睇唔好食，住宅價值鎖死咗吖嗎！故此美國新英倫地區的有屋人士退休之後就賣屋，搬去南部過退休生活，加州退休人士會考慮賣屋搬去阿里桑拿，原因就係先賣洛杉磯住宅，再到Tucson買大屋之後，還有可觀現金供退休之用。可惜吖，香港人依家願唔願意賣咗天后廟道住宅，搬去中山，珠海呢？相信更多中產係似劉細良賣樓套現移民加拿大，孰令致之？