人生常常失敗，大部分人的生活中，失敗才是綿綿不絕的背景音樂，所以書店架上那麼多的心靈雞湯書，大約1/3都是在講如何應對失敗的。

一段時間以前，我和人做過媒體節目，先開始並沒有碰觸失敗這個題目。後來慢慢被合作者引導，進入全方面的自我剖析——為何在今日社會，我們沒有成功，或不夠成功，甚至常常覺得自己失敗。這樣的節目做好就很受歡迎，大家信心倍增後，也上了癮，不斷講自己的挫折、恐懼、絕望。某程度這當然是好事，因為很少人願意公佈自己的傷口給人看，但時間長了，揭傷疤成為習慣性無助的重要一環。即是說，不但接受失敗，也接受甚至享受失敗帶來的種種折磨。

做了一段時間後，我總覺得自己在一個巨大的謊言裏。節目中，大家甚至在讚美失敗，把它推到至為崇高的地位。但節目下，生活雞零狗碎，問題全部沒有解決，看樣子也不會解決。那時候我明白，這不是適合我這種人的失敗態度，甚至覺得對於觀眾不負責任，因為在互相舔舐傷口之後，一切如舊。

過去的一年有幸和另一種接受失敗的人頻繁合作，體驗截然不同。從一開始，這些人就沒把失敗上升到對於人、人品、能力的質疑，只是像科學家一般，視之為尋常。失敗的原因有很多，他們會放下自我，條分縷析。有時，我懷疑他們的字典裏沒有「失敗」這個抽象字眼，取而代之的是無數具體詞條——視角差異、樣本不足、知識庫沒有更新、情緒衝動。

這也是一種失敗美學，沒有失敗，也就沒有成功，一切都是過程，人生一種。希望我也能達到這種心境。

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