古某日前論城市大學校歌，獲城大公關處賜札，謂所述事實有誤，一是「校長郭位並無如先生所言，指明以文言或《山海經》入詞」；二是「校歌粵語版亦非如先生所言，『由郭位作詞，而經李峻一修改』，實由李先生據粵音韻律、意境創作」。

查《星島日報》網二月二十三日載：「城大校長郭位說，校歌普通話版由他作詞，歌詞工整，並偏向文言。」《am730》二月二十四日載：「郭校長認為，學者應知古鑑今，因此校歌歌詞蘊含不少古訓，例如『巍巍山海』受《山海經》啟發。」而城大網站也有公關處的文字，介紹校歌：「歌詞『巍巍山海』，取自古籍《山海經》書名。」這是拙文第一個錯誤的根據。

又《香港商報》網二月二十三日刊出城大校歌粵語版，歌詞之前寫明：「作詞：郭位（原作）、李峻一（改編詞）。」這是拙文第二個錯誤的根據。我不明白歌詞怎麼由「李峻一改編」變成「李先生創作」，莫非城大校方以為「創作」等於「改編」？

城大公關處那封信還說：「細閱先生文章，來函指正之處，見仁見智……最後，謹以校歌的『和而不同』作結，共勉之。」我從無致函城大，「來函」二字未知何意。但城大校方如講「和而不同」，怎麼嚴懲師生之敢言者，毫不假借？而城大校歌所謂「巍巍山海」、「芳照萬里」等，分明是中文用字錯誤，怎可以「見仁見智」、「和而不同」二語掩飾？這不但是侮辱古語，更有違大學學術求真的精神。