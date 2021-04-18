七八年前回港頻密，吃蘋果飯次數也相對頻密。社長的星期六陸羽午餐有如文藝沙龍，幾乎次次都有國內嘉賓出席，學者雅士川流不息，賓主談笑風生書香陣陣，很有種甘美樂氛圍，三腳貓叨陪末座得益匪淺。飯後往往成為簽書會，熱情的讀者有備而至，捧出珍藏請心儀作家題字留念，六七冊算克制，沒騙你，有幾位是拉着行李箱來的，董先生耐性驚人，奉上一本簽一本，從來沒有怨言。我最難忘的，是有一次為著作等身的大右派洗塵，她甫抵埗，見桌邊坐了個美麗息影女明星，興奮得什麼似的，陸羽歷史悠久的酸枝椅有多重，熟客不會不知道，手無縛雞之力的書生要勞煩侍應生幫忙才拉得動，食過夜粥的大姐果然不同凡響，隨手一撥就扳倒一張，不偏不倚打在我小腿上——幸好年輕時沒有毅然加入職業舞者行列，否則就算不被逼提早退休，該晚的《天鵝湖》也只好臨陣易角。

黎老闆家宴也有幸吃過幾回。一如所料，大宅門外有形跡可疑的便衣，下了計程車接受注目禮沾沾自喜——諒他們猜不出陌生面孔是何方神聖，逼不得已手忙腳亂做功課。最後一次登門大概是三四年前，同行的是終將獲獎的新晉作家。記得天氣很熱，坐下來不停抹汗——又或者是聽到主人家陳詞後的自然反應？建議六百字專欄之外另寫三五千字的入物訪問稿！雖然早年曾經興致勃勃畫文字肖像，不彈此調久矣，忽然大幅度增加工作量，豈不是要了我的老命？硬着頭皮應承，結果不了了之，真對不起黎先生：其實我有做嘢，分別訪問了巴黎電影剪接大師和倫敦唱片收藏家，不過遲遲沒有動筆。