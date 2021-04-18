日本著名蔬果產品供應商可果美（Kagome）宣佈，將於今年底前停止進口新疆番茄，成為首個日本主要企業，就當地維吾爾族人的人權問題而與新疆斷絕商業來往。

如果不是商家主動公佈，老實說，我還真的沒有想過，日本製造的番茄醬，原材料竟來自中國。可是稍微仔細想一想，就不難明白，全球化之下，要「拒絕中國貨」真的非常非常困難。很多產品，雖然寫着Made in Japan/ Korea/ Germany/ Switzerland/ U.S.A……真正的意思只不過是最後一個製作程序在該國完成。

這些年來，我盡量迴避「中國製造」四個字，大到全屋電線、水喉、裝修材料、地板、油漆、大件的傢俬、家用電器，小到廚房的鍋具、碗筷、杯碟……每次購物，拿起一件商品，第一件事便是看產地。前幾天買了一個蒸鍋，26 cm、扁扁的、只有兩層。價格比32 cm、34 cm、三層高的更貴，因為前者的鍋底刻着Made in Japan！我滿心歡喜地買了日本產的蒸鍋回家，此刻卻心中生出狐疑。所謂Made in Japan究竟意味着甚麼？原材料及所有配件全部產自日本嗎？那間工廠是日本人註冊經營的嗎？作為一個顧客，以前，只要買到產地是別國的產品，我已經心滿意足。現在卻越來越焦慮了。全球化之下，無論產地是甚麼地方，絕大多數產品，也許只是世界工廠出品，而非單一產地的產品。為降低產品的成本，這一點也不奇怪。

不過至少，以後我買番茄醬的時候，可以大膽選擇Kagome。