因參與前年818集會而獲罪的吳靄儀,近日在庭上以英語陳情,結語化用天主教聖人摩爾(Thomas More)遺言,將原句「I die the king’s faithful servant, but God’s first」改成:「I stand the law’s good servant but the people’s first. For the law must serve the people, not the people the law.」(我是法律的良僕,但更是人民的良僕,因為法律須為人民服務,而非人民為法律服務。)自述抱負,慷慨激昂,引發掌聲雷動。

摩爾是十六世紀英國政治家兼作家,曾擔任大法官,地位顯赫。現代人認識摩爾,主要因為他是名著《烏托邦》(Utopia)的作者——Utopia一字亦由他發明,本義指「非地方」。但摩爾為什麼會封聖?在什麼情況下說出上述遺言呢?一切要由渴望「天上地下,唯我獨尊」的英王亨利八世說起。

1534年,亨利八世頒布《至尊法案》,自封英格蘭教會最高首領,跟羅馬教會決裂。跟今日特區一樣,亨利八世也要求臣下宣誓表忠,尤其是神職人員。很多英格蘭神父主教都跪了,紛紛當上十六世紀英國版「護旗手」。然而摩爾身處這股宣誓浪潮中,就像他的漢譯名字「多默」(Thomas)一樣,始終保持沉默,拒絕違背良心向英王表忠。

摩爾多次不表態支持亨利八世,終於在1535年7月1日被送上法庭,控以叛國罪。摩爾的抗辯如下:儘管他沒有宣誓,但也從未開口反對,按照法律原則 「qui tacet consentire videtur」(沉默看似同意),他的緘默應該被視為「確認」英王的《至尊法案》,算不上是叛國。你以為這樣講就可脫身?這時候,英王身邊的紅人Thomas Cromwell就帶來一個「證人」,叫Richard Rich,指證摩爾曾在他面前說過,國王不是英國教會的最高領袖。摩爾馬上否認。十五分鐘後,法庭裁定摩爾罪名成立。

拒絕向「至高權力」叩頭的摩爾,終於失去頭顱。7月6日,他就在刑場上說出前文吳靄儀化用的那句遺言。事隔五百年,聖摩爾的故事似乎仍在不斷重演。