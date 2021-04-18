因參與前年818集會而獲罪的吳靄儀，近日在庭上以英語陳情，結語化用天主教聖人摩爾（Thomas More）遺言，將原句「I die the king’s faithful servant, but God’s first」改成：「I stand the law’s good servant but the people’s first. For the law must serve the people, not the people the law.」（我是法律的良僕，但更是人民的良僕，因為法律須為人民服務，而非人民為法律服務。）自述抱負，慷慨激昂，引發掌聲雷動。

摩爾是十六世紀英國政治家兼作家，曾擔任大法官，地位顯赫。現代人認識摩爾，主要因為他是名著《烏托邦》（Utopia）的作者——Utopia一字亦由他發明，本義指「非地方」。但摩爾為什麼會封聖？在什麼情況下說出上述遺言呢？一切要由渴望「天上地下，唯我獨尊」的英王亨利八世說起。

1534年，亨利八世頒布《至尊法案》，自封英格蘭教會最高首領，跟羅馬教會決裂。跟今日特區一樣，亨利八世也要求臣下宣誓表忠，尤其是神職人員。很多英格蘭神父主教都跪了，紛紛當上十六世紀英國版「護旗手」。然而摩爾身處這股宣誓浪潮中，就像他的漢譯名字「多默」（Thomas）一樣，始終保持沉默，拒絕違背良心向英王表忠。

摩爾多次不表態支持亨利八世，終於在1535年7月1日被送上法庭，控以叛國罪。摩爾的抗辯如下：儘管他沒有宣誓，但也從未開口反對，按照法律原則 「qui tacet consentire videtur」（沉默看似同意），他的緘默應該被視為「確認」英王的《至尊法案》，算不上是叛國。你以為這樣講就可脫身？這時候，英王身邊的紅人Thomas Cromwell就帶來一個「證人」，叫Richard Rich，指證摩爾曾在他面前說過，國王不是英國教會的最高領袖。摩爾馬上否認。十五分鐘後，法庭裁定摩爾罪名成立。

拒絕向「至高權力」叩頭的摩爾，終於失去頭顱。7月6日，他就在刑場上說出前文吳靄儀化用的那句遺言。事隔五百年，聖摩爾的故事似乎仍在不斷重演。