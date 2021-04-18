中共慶祝建黨百周年，推出百部紅色電影，要求在各地組織觀看，其中包括《紅色娘子軍》、《南征百戰》、《上甘嶺》、《英雄兒女》等，政府號召看電影學黨史。

這些影片政治意識濃烈，藝術套路黨八股，今日沉渣泛起，叫看荷里活玩電動的青少年如何承受？

大陸也拍過反省政治災難的影片，最早一部叫《天雲山傳奇》，以反右為背景，導演是謝晉，當年滿場抽泣聲。這部影片曾榮獲大陸金雞獎最佳故事片。

另一部叫《芙蓉鎮》，是謝晉根據古華同名小說改編，以文革為背景，姜文和劉曉慶主演，兩人都憑這部片成名。《芙蓉鎮》得過更多國內外獎項。

《霸王別姬》是陳凱歌根據李碧華的長篇小說改編，故事描寫京劇演員在中共建政前後的命運，後半段涉及文革背景。此片贏得包括奧斯卡金像獎最佳外語片獎在內的眾多國內國際獎項，主要演員為張國榮、鞏俐，不可錯過。

另一部不可錯過的是《藍風箏》，田壯壯導演，故事背景涉及反右、大躍進和文革，至今無法在大陸公映，曾榮獲夏威夷和東京兩個電影節的最佳影片獎。

張藝謀有兩部影片也涉及歷史，一部是《活着》，葛優和鞏俐主演，故事背景從國民黨統治晚期直至文革，至今也未在大陸公映。這部片曾得到金球獎最佳外語片提名，榮獲康城評審團大獎。

另一部《歸來》，故事背景也是文革，由鞏俐和陳道明主演，描寫中國人在政治風暴蹂躪下的命運。

謝晉、陳凱歌、張藝謀都是中國最頂尖的導演，當年政治空氣還不那麼肅殺，放在今天，拍這種影片想都不用想。

一個黨真有自信，應該尊重歷史。一個百年大黨，犯錯不可怕，怕的是掩蓋真相，扭曲歷史。先正視自己的歷史，人民自會決定你偉不偉大。

趁還有自由，香港年輕人應趕緊去找這些影片來看看。