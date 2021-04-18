對不起李柱銘先生了，在標題裏黏過那位叻人，也會玷污你的大氣層。有失斯文，卻不失公道。林振強為叻人在專欄裏寫過的判詞：「他一人之力便能使整個表演變得業餘」，叻人多年來沒有辜負過。

同樣，林生1998年為李生寫的那首《你漂亮的固執》：「沒有需要為人活/將真我盡埋沒/讓你本性自然地與你飄揚/標準不會亂廉讓 」。二十多年後，李生也對得起林生每一粒字。不為個別一大撮安他罪名的人而活，是為下一代擁有真正全面民主而活，有關種種，族繁不及備載。

人說江山易改，本性難移，李生本性執着，堅持江山易改的信念更難移；信江山有民主香港就會有，信香港能輻射回大陸，為香港也為大陸好，二千年甚至赴美遊說讓中國加入世貿。黃浩銘最近扮李生口頭禪「鄧小平講過乜乜乜」，唉，意圖把對手的承諾，當成質詢政權的詰問，可是政局不是法庭，而偉光正黨，才是原告。

「你固執得真漂亮/縱使不獲原諒/都不變換模樣」。民主阿伯變大中華膠，不被部分本土派年輕人原諒。李生夢那不可能的夢，就是中國會改，如今大概夢醒，也不是因為怕被痛罵吧。想法會修正，沒變的是原則，不但尊重不同意見的人，沒加入互罵陣營，還出力動情幫年輕人打官司，覺得能坐牢能跟年輕人一樣受罪，懲罰是不能替下一代爭取到民主。八十多歲老人家，能做到這樣，還談何原不原諒？

「人生黑白分明」，「大丈夫有所為有所不為，對的就要堅持」，這是李生說過的？非也，是那位叻人在授勳後的豪言壯語，自言「不為別的，我真心撐警。」如此聽來，什麼都「不知道」、「我沒聽過」的叻人，也沒有需要為人而活，只為自己好處而活，本性自然地飄揚，日夜被罵，「縱使不獲原諒/都不變換模樣」，當然不為別的，叻人業餘撐警自然對到核爆，只有不夠叻不夠精刮的人會受警察之苦。兩種人在警察面前，也真沒「將真我盡埋沒」。「黑白分明」分兩種，分清黑白，有種愛黑，有種愛白，兩種都不能不說是有種之人，「都不變換模樣」。兩種都要挨批，就看被什麼樣的人批判罷了。

人世間最大諷刺，莫過於此。林振強這詞彷彿放在叻人身上也無不可，固執得漂亮者帶點天真而從不為自己打算，那不行，被個叻字感染了，歌名要改為「固執的小丑」。