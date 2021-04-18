收到訊息，是「一座古廟也容不下」——擁有過百年歷史的上水古洞村，村內「煙寮區」中佔地僅幾十呎的土地廟，近日被人用吊臂車強行拆走。

令人摸不着頭腦的，是4月才剛完成修葺，村民還舉辦過「土地廟安神進火慶典」，以表示對土地感恩之心，祈求風調雨順五穀豐登……誰知尚未滿月，神祇杳然無蹤，香火不再。

滿懷感慨的當是事先毫不知情的村民，有歸屬感有寄托心，但新聞好像沒見報也沒人關注。村民的震驚，也敵不過日子過去的淡化。

土地公被迫走，並非罕見，中國大陸十分普遍，光以江蘇一省為例，在2019年，以「移風易俗」的理由，拆毀了5911座土地廟，一個月也用不上，才花了26天而已。雖然一些民間信仰，已在老百姓心靈中根深蒂固，但「民心」不向國家和黨靠攏，得嚴厲打擊。

土地公又稱「福德正神」，凡有漢人群居便有他的小廟，祈福、求財、保平安、保收成。土地公在諸神中地位較低，是基層神明，守護鄉里，形象慈祥、溫和、親民、貼地，因他得民心？抑或柿子撿軟的揑？所以總是遭打壓？

也不。因為當局拆房、毀墳、砸廟、打壓宗教行動是一視同仁的，強拆清真寺佛寺、炸碎世界最大的滴水觀音石像、砸爛教堂及十字架……善男信女教徒都心靈空虛。

所以香港也容不下了，迫走土地公只是初階。今後他將在那落腳？普天之下，莫非王土？再無土地、田宅、私產、財富、自由自主……當然也再無土地廟了。難道土地公老人家也要逃難？移民？流亡？