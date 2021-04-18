中環Murray酒店裏那棵節果決明老樹又開花了。此樹不開花之時，風吹枝搖，看起來像鳳凰樹，但花一開出來就不同了，那花呈粉紅色，遠看特別飽滿豐盛，細賞則見花的結構十分精細，順着一根樹枝細細密密生長，每一朵花都如一個在樹枝上跳舞的小精靈，精緻生動，活色生香。

這棵樹已成酒店的標誌，每年都引來無數人欣賞，喜歡拍照的男女，一到花開季節，也必長槍短炮侍候。我也是每年都去拍照，無論晴雨，不同的光線下，樹上的花都有動人之處，都值得按下快門。

在古樹對面，原來的「國福樓」已經搬走，換了一家叫「紅棉」的餐廳。這天拍完了花去那裏吃午飯，點心之中有一道「蘋果叉燒酥」吃得十分驚喜，熱菜的「沸騰鱖魚」、「葱油雞」、「清湯蝴蝶腩」也都水準不俗。「沸騰鱖魚」的賣相有點像四川水煮魚，但沒那麼多油，用魚熬成奶白色的湯底，再加辣椒花椒，色彩頓時艷麗，有麻辣香味但辣味適中，湯中除了鱖魚片，還有白麵條，湯濃而鮮，可跟麵條同食，十分精采。「葱油雞」是炸子雞上淋青葱油，又用一圈炸焦的葱油圍邊，雞嫩皮脆，葱油鹹香，配之相得益彰。「清湯蝴蝶腩」中也落了花椒提味，牛腩鮮嫩，湯鮮而略麻，粵味中滲入川味，倒也可口醒神。如此賞花吃飯，不理是非八卦，暫忘世事紛擾，只念香港好處，不懷舊，也頗愉快。