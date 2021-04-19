朋友S入廚請左丁山吃午飯，左丁山話咗好多聲唔好意思，因為本來想搵埋佢到ICC 101樓吃飯嘆海景嘅，結果反而係到佢屋企。不過多年朋友飯聚，不在乎美酒佳餚，最緊要係傾偈傾個不停，無所不談。朋友S話退休人士第一要保持健康，恆常運動；第二係緊記中國俗語，家有二千，每日二錢，全無生計，用得幾年；第三係時事紛亂，不要太認真，最好盡量不理會，不參與，以免傷心傷神傷身；第四，人老了，移民外地很難適應，若在外地不幸患上思「香」之痛，成日諗住「信美非吾土兮」，命都短幾年。至於兒女移民不再陪伴自己，則要睇開啲，兒孫自有兒孫福，自有他們的天地，退休父母要採取自由放任主義。

幾啱聽吖！退休了，年紀已最少有六十歲或六十五歲，以香港人平均壽命計，今年年過六十之人，隨時活到九十歲以上，即是退休金用得幾年，相等於30年，幾襟計。唔怪得朋友S話要念念不忘「家有二千，日用二錢」。退休金每受通脹侵蝕，當今存款利率低，債券利率低於通脹，本來好穩陣嘅滙豐股票派息竟會變零，令退休人士大失預算，唔怪得有位律師朋友退出合夥人之後，賣去賽西湖豪宅，搬入新界，此乃釋放港島區豪宅價值之方法，增加退休金之現金成份，作謹慎投資之用，此又是另外一個話題。

財政策劃還可以自己主動，如何省吃儉用或繼續維持生活方式不變，各師各法，與人無尤。但有啲事情係強加於市民身上嘅，如果你認真，你就輸了。朋友S勸告，人地講完善乜，完善物，由得佢地去完善啦！反正普通人講乜都冇用，以後就一於不理，政治凡事不參與，不參與就無從不合法，除非如曾智華在FB所講：「你可以做合法的事，你叫他人做合法的事就可能犯法！」

不參與會唔會將來都係「犯法」嘅呢？本來係幾違反常識之事，經不斷完善化之後，可能成為真事！不參與亦未必可自作主，近日見諸不少報紙嘅連篇廣告，你估全部係即時反應咩！當然係有組織嘅啦，簽名聯署人大多數係被組織嘅，不表個態何成體統！

食完飯告辭朋友S之後行落地鐵站遇到一位商界商會人士，多口問聲：「你地表咗態喎！」佢話：「可以唔表咩，仲要做生意㗎。」唔！搵食啫！