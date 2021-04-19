以下是懺悔文，部分內容牽涉危險動作，切勿模仿。

前晚台灣地震，翌日醒來收到加拿大好友問有事沒有，再問我當時在做什麼。晚上十點多，會做什麼？

在生活上被好友嘲笑為頭盔王，防災意識比海還深；防「災」防到跟人通話，對方傳來背景有車聲，即時喊停，在路上拿手機很危險，人怕萬一，我怕億萬。

對無妄之災提前部署，是無常與計畫吊詭的對抗與協商。上週說到半夜收信息：「無常啊，健康平安才是福」，懷疑那人有事，結果沒事，沒想過幾天，又真的有事，他身邊好友散步後忽然就走了，然後跟我說：「所以啊，還爭取什麼條件，談什麼計畫？計畫就是想吃的就趕快吃，想做的就趕快做。」

所以呢？想吃的趕快吃，最愛吃魚，前晚地震就正在吃魚。十點多才吃？因為超前計畫好少量多餐，且六點半晚飯法例執行中，只是胃納無常，飢餓感忽然公民抗命，忍不住犯規烤了一條魚，第一下搖晃時，剛好拿着出爐的魚，掉了一地汁液。

怎麼辦？按計畫，地震應該回到房子裝修時準備好的安全地帶，可是，魚冷掉了就不好吃。吃還是不吃？如果理性些安全些，不用想就回安全地帶，可是當下想也沒想，就坐下來吃，看着可憐的魚，此時不吃就對不住牠一生啊。

才吃到第一口，第二下強力搖晃就弄髒了衣服，那情景，可以說是不動如山，動亦吃濕衫。 加拿大朋友回我：「哈哈，我也會繼續吃，但還是安全最要緊。」慚愧啊，自問不是貪吃的豬，「頭盔王」怎麼會被慾望掩蓋理性，放棄萬全？沒事沒事，有事的話，這奇景理應落在《上流寄生族》導演奉俊昊鏡頭下。

前管家發現他們一家計畫，起衝突後，大兒子問宋康昊之前說心中已有計畫是什麼，宋說：就是沒計畫，只有沒計畫，才不會出錯。

我這個「下流吃魚族」的故事得到的啟發是：為追求「魚要趁熱吃」的理想與原則，臨危不亂這種勇敢，是情緒化的盲勇，魚呢，下一次再弄一樣可以熱騰騰；不甘心放棄前功，身體盡廢的話，正是得魚忘筌。其次，許多行為都出於一時衝動、一時動念，其實是長久累積下來的念頭，地震正是地殼板塊累積的能量，沒能慢慢釋放，有如情緒沒能舒緩，才一下子爆發成災。別高估人的理性，低估了前因沒整理好帶來的惡果。

沒事了，吾日三省吾身時段暫時到此為止。