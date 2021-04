昨天談及十六世紀英國義人摩爾(Thomas More),因不願承認俗世君主為英格蘭教會首領,大大得罪了亨利八世,結果慘遭斬首示眾。羅馬教廷為了表彰他的殉道義行,於是封了他為聖人。

摩爾被判死刑前兩年,彷彿已有預感,自撰了墓誌銘,還寫信向他的老友伊拉斯謨(Erasmus,文藝復興代表人物之一)解釋,說是為了「保持聲譽完好無缺」(to protect the integrity of my reputation )。英語「integrity」中譯一般作「正直」、「誠信」,你也許不知道,英語史上第一個賦予integrity這意思的人,正是摩爾。

「Integrity」源自拉丁文「integer」,表示「完整的」「沒受損的」,翻譯為「正直誠信」並無不可,可惜卻不是「integrity 」的完美對應。Integrity的精髓是「言行一致,始終如一」,最接近這意思的中文表達,我認為是孔子所謂「吾道一以貫之」。

摩爾畢生看重integrity,為保信念不墜,甘心放棄頭顱;驟眼看來,他就是integrity的典範。但對於熟悉摩爾的人來說,他的integrity不無爭議。最為人詬病的,是他一面提倡言論自由,一面禁絕所謂異端言論,甚至迫害羅馬教會眼中的異見人士,尤其是新教徒。

摩爾擔任大法官期間,有六個被他定性為「異端」的人,慘死於火刑柱上;有人說摩爾更向新教徒施酷刑,如綁在大樹鞭打,但摩爾否認。早年,他也協助樞機主教沃爾西,禁止宣揚新教的書籍進口英國、監視新教陣營的出版商、逮捕販運或擁有禁書的人。

一本被摩爾「依法」打壓的禁書,是丁道爾(William Tyndale)聖經譯本。丁道爾是首位根據希伯來文希臘文,把聖經譯成英語的人,影響深遠。丁道爾利用翻譯挑戰羅馬教會權威,如希臘文ekklesia不譯Church,而譯成congregation(按原文理解是正確的)。儘管譯得有理有據,摩爾卻無法容忍。

數百年後,大家聽到某某是「聖人」,總會肅然起敬。然而魔鬼在細節,而細節就只有透過細讀歷史才能看清。因此,魔鬼也最怕歷史。