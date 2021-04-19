三月底，新香港課程發展議會宣布，中學「通識科」易名為「公民與社會發展科」，很有現代漢語特色。

民國十一年，學校「修身科」改為「公民科」；十六年，改為「黨義科」；二十二年，復改為「公民科」。又民國四十七年初版《辭海》「公民」條注釋如下：「（一）謂縣市自治區域人民之具有公民權者。（二）中小學校教科之一，其目的在使學生明瞭社會環境之各種狀況，由實際生活體驗群己之關係，養成其為公民之熱誠與能力。」可見「公民」之為學科，是講個人與社會關係。由民國之「公民科」，變成「公民與社會科」，添了三字蛇足；變成「公民與社會發展科」，更加添了五字。

當然，「發展」是中共常用語，否則「課程議會」何必叫做「課程發展議會」，「公民科」又何必叫做「公民與社會發展科」。我中學時，讀過一本《中國文學發展史》，當時心中納罕：好端端的「文學史」，怎麼叫做「文學發展史」？後來才知道，作者劉大杰是毛澤東、江青的好學生，曾獲江青贈書，沾沾自喜，不斷向人誇說。然則他用中共語言，事事都說「發展」，與新香港的「金融發展局」、「發展局」、「商務及經濟發展局」、「物流發展局」、「藝術發展局」、「貿易發展局」、「旅遊發展局」、「航運發展局」等一樣，沒有什麼奇怪。

不過，「公民與社會發展科」最好再添十四字，即「中華人民共和國香港特別行政區公民與社會發展科」，那不但更具現代漢語特色，也更能彰顯「香港是中華人民共和國不可分割的一部分」。謹陳芹曝之見，望笑納則個。