近日所謂的「參與及組織未經批准集結罪」判刑，官稱「判監是唯一選項」，過去只是罰款或守行為社會服務令的判決，已成「過去」，這回一一重判，政治打壓。法治一早已死，對港人有何啟示？沒有，無語。

無案底、具良好品格、專業、高學歷、為爭取民主自由奔波發聲、長期服務社會、有高貴理念……但因無法無天，這些人入罪。

資訊及評論排山倒海，滑手機只是港人憂憤中的無聊動作——人人心中有把尺。

無聊中，也滑到一些無聊花邊：譬如CCTVB與ViuTV的老少戰「火併」；張栢芝與「姐姐們」屢傳是非而第3胎生父又曝光（永遠只是標題，內容瞎掰而空洞）；章子怡幾回在綜藝節目中對演員犀利點評及其電視劇備受恥笑……之類。

張栢芝和章子怡曾經當紅，長相清麗五官標緻，演過不少好戲（也演過不少爛戲）。如今張40歲章42，表演生涯似已走入「綜藝」而非戲劇，本色展現愈發大媽，也浮誇、裝逼、以是非吸睛為主——但在中國大陸，這些節目都肯付高酬，勝過捱更抵夜捱生捱死拍電影，已盆滿缽滿。

其實二人初出道時，各有電影令我印象甚深：張的《忘不了》還登影后寶座，單親媽媽（前未婚夫孩子）當小巴司機自力更生的跌宕滄桑，演技是天賦，哭相絕美；章在《我的父親母親》中演招娣，粉紅小棉襖加紅圍巾，漫山遍野翻尋丟失的髮夾（定情信物）……那份初戀的堅貞、執着、牽腸掛肚，純樸而動人。

當然，時移世易，人人都回不到從前了。我也不是寫人，我寫的，是對好日子「忘不了」；而那些是非黑白不分的奴才人渣，愧對「我的父親母親」……