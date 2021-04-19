猜謎我向來水皮，小時候看《兒童樂園》介紹燈謎，永遠累積不到智慧，為免自尋煩惱直接翻到謎底，長期失敗的緣故，心理發育大受影響，以致開枝散葉殃及無辜，連帶對偵探小說也完全不過電，迄今沒有拜讀過阿嘉莎克里斯蒂任何作品，改編成電影的《東方快車謀殺案》新版舊版看過不止一次，劇情仍然矇查查。更高深的占卜類文字遊戲當然敬而遠之，歷年來只主動在台北龍山寺求過一籤，記不清是「命乖人不乖」抑或「人乖命不乖」，總之大吉利市。前幾天芳鄰馮君為《蘋果》占卦，逐隻字努力研究，縱使作者云「爻辭已寫得很淺白，我沒有補充」，還是被那些「童牛之牿豶豕之牙」搞到昏頭轉向，徹底迷失在熱鬧的動物農莊裏。不過謝天謝地，黨報社論非常關照我這種文化水平的讀者，一望標題「依法取締《蘋果》堵塞國安漏洞」，直腸直肚毫無懸念，前景如何一目瞭然，崇尚含蓄美的車公黃大仙唔該借歪。

倒立即想起《紅樓夢》第二十二回「聽曲文寶玉悟禪機 製燈謎賈政悲讖語」，不知道算不算哪壺不開提哪壺。十三四歲初次摸石頭，一心一意把它供奉為古裝愛情小說，討厭阻頭阻勢的父權代言人不在話下，眾人賞燈取樂他賴着不走，出題討老太太歡心不特已，還逐個逐個猜元春幾姐妹做的燈謎，催生了一堆烏雲，簡直掃天下之大興。唉，細路仔唔識世界莫過於此，辜負了曹老師一番苦心，打爆竹、風箏和長明燈的三則還罷了，算盤的謎面今時今日讀特別感慨：「天運人功理不窮，有功無運也難逢，因何鎮日紛紛亂，只為陰陽數不同。」