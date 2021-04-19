海洋公園若不幸結業，香港人看了幾十年的海豚表演，會從此成為歷史。

海豚為什麼會表演？因為受過人的訓練。維多利亞時代，英國出現了馬戲團這個行業，馬戲團主雖然是金主，馬戲團的運作需要馴獸師。

以人類蓄犬之三萬年歷史，馴獸師是很古老的專業。馴服野獸有一套學問。第一是了解野獸的行為，第二是由其行為中分析其心理。抓住此一規律，即可以用「賞」（Reward）和「罰」（Punishment）交替造成對動物小腦條件反射的某種刺激（Stimulus），控制動物的慾望，即可完全控制其行為。

人雖然是萬物之靈，但是控制一個部落或者民族，理論與馴獸相似。首先是了解此民族的心理行為。

日治台灣初期，行政長官後藤新平巡視台灣全島，深入觀察台灣山地土著與後來的閩南移民的人類學特徵。發現高山族土著刀耕火種，不足為患，惟渡海來的漢裔有點文化歷史，性格奸詐。近藤提出了「治台三策」：第一，台灣漢裔閩南人貪財愛錢，可用利益誘惑。其次，貪生怕死，得用高壓手段威脅；第三，非常愛面子，可用虛名籠絡。後藤新平參考了英國東亞殖民經驗，仿效英文說的「胡蘿蔔與棒子」，改以日本稱呼，叫做「糖飴與鞭」兩手策略，一方面嚴刑峻法對待異見者，另一方面積極建設台灣經濟。

推而廣之，百年前台灣人的民族性，到了今日全球化，會不會普遍成為手機網絡和泡沫金錢簡化而主宰的全球化人性？

以「治台三策」第一條驗證：由華爾街基金佬到歐洲小國如匈牙利希臘，由拜登的兒子到非洲國的酋長總統；不分膚色，誰不貪財愛錢？這一點，Yes。

第二，貪生怕死，需要用高壓威脅。這一條，各國國情以民族性和地緣政治區分而各異。譬如以色列人就是例外，但同為猶太人，美國的基辛格和蓋茨不例外。同是台灣人，國民黨背景的中年商人與台獨年輕一代不同。至於第三，愛面子問題，則為中國人獨有，西方人和日本人講榮譽和尊嚴，此一層次與所謂的面子不同。

這次有翻身征服世界的機會，大前提是熟悉馴獸的理論：如何將資金、貿易、全球氣候問題，綜合變成一套Stimulus，套在以拜登為首的西方全球化資本集團的脖子上，賞罰一鬆一緊，正負一張一弛，剛柔並濟，內外交煎，孫子兵法加一點道家心法，即可搶佔主動，在西方口水精英叫嚷什麼Great Reset之前，先行重組。反正一個亂局，英文也可以叫Circus，就是馬戲團。