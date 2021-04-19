星期六去會展中心，只見大門口排了一條人龍，人龍中有許多狗，或牽或抱或坐嬰兒車，正順序上巴士。原來這日有寵物展，可攜犬參觀，但會展大堂不給毛孩走，所以要由接駁巴士迎送，從專門入口進場。如此人狗排隊坐巴士的盛況還是第一次看見，非常有趣。同行的朋友說，香港的狗們真幸福，我說你看看牠們的「父母」，個個滿臉溫馨，似乎更加幸福。剛說完，只見一對小夫妻，女的用嬰兒車推着兩隻小狗，男的托着兩包巨型狗糧，份量十分沉重，搞得他如托兩麻袋大米，力有不逮，步履歪斜，氣喘噓噓，可憐天下父母心。

蘇富比和嘉德兩家拍賣行都在會展中心辦春拍預展，各類拍品極是豐富。這也是每年最佳消遣時間，古董珍寶、名家字畫，都公開展於眼前，有心想收買者自然到現場做足功夫，要是買不起或不想買，也可借此機會大飽眼福。平時去博物館看展覽，怎會有如此龐雜的內容供人一次過欣賞？於是在會展消磨了一個下午，腰痠背痛，雖沒能看全精品，卻也有滿載而歸感。

回家晚飯之後，看《蘋果日報》網上直播英國皇夫喪禮，溫莎堡晴空萬里，天藍林綠，紅衫御林軍行於其間，喚回不少英倫記憶。喪禮向老皇夫致敬，莊嚴體面不煽情，盡顯皇室本色。直播的鏡位調度極為專業，起承轉合，竟有電影感，一場喪禮三小時，如看了《皇冠》續篇。