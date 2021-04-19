位於英國南部的溫徹斯特大學（University of Winchester）耗資24000英鎊打造了瑞典環保少女格瑞塔桑伯格（Greta Thunberg）的銅像放在校園，校方這一舉措令學生們相當反感，全球疫情大爆發之下，學生們無法回校上課，而學校則因此對校職員工作出裁減，以縮減開支。學生會反對學校用有限的資源造一座銅像，而不是用來資助學生。此外，Thunberg以提倡環保而迅速成為紅人，學生質疑學校為造一座銅像，增加了多少碳排放。希望學校把銅像撤走。

有趣的是，銅像在2019年開工，至近期竣工，據說是環保少女真人等身大小。學校肯定始料不及，不過是一、兩年時間，環保少女整個人的體積已經膨脹了一、兩倍。如果我在街撞到這麼一名陌生女士，我不會相信她只有18歲，我會猜測那是一名退休之後養尊處優，在家含飴弄孫、中年發福的嬸嬸。全身洋溢出幸福肥。有網民說她是女版蓬佩奧，是有點相似，但她的五官脹爆後被拉平了，遠沒有蓬佩奧那麼立體。

本來，一個人的肥瘦與他人無關，但現在溫徹斯特大學的難題來了，既然銅像是真人等身的，相差那麼多，要不要重塑一個？再重塑的話，涉及資金會更龐大，因為所需的材料大幅增加了。而且同樣面臨相同的風險，誰知道再過一、兩年，Thunberg又會變成甚麼模樣？還會不會繼續膨脹？

這個故事告訴我們，女人總是善變的，環保少女都不例外。