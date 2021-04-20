據路透社爆料，螞蟻集團正探討讓馬雲出售股份，淨身退出螞蟻，跟他一手創辦的公司劃清界線，以紓緩來自監管當局的壓力。自去年十月批評中國「缺乏金融生態系統」、「用管火車站方法來管機場」後，馬雲的事業就出現系統性風險，而他未來可見的人生跑道，也彷彿由機場變了火車站。

我沒有馬雲的八字，不知道是否命中註定，但看看他的性格，就明白一切是「成也馬雲，敗也馬雲」。英語教師出身的他，並非不懂國情，只是他天性好奇，愛冒險，敢言，像個唔識死字點寫嘅洋鬼子，多於安分守己求溫飽的中國鄉愿。正是這種性格，讓馬雲跑在時代尖端，一飛沖天；也是這種性格，令他今天被槍打出頭鳥，直墮深淵。

馬雲曾接受《時尚先生·ESQUIRE》訪問，直言「中國的企業家確實沒有好的下場」，強調此乃「事實」與「歷史」，「歷史不會因為今天而改變。」最令我驚訝甚至有點佩服的，是他接着說：「我馬雲已經知道自己的結局了，所以我很樂觀地看待這些，幹唄，反正好壞也就是這個結局嘛。

「這才是真正的樂觀主義。你不知道結局的樂觀，那是盲目的樂觀。我們要樂觀但不能盲目樂觀。所謂知天命就是你看到了結局，仍為之。何為無為而治，無為，無乃空也，仍為之。這才是人生。你知道結局很悲觀。你還要去幹。那才是高手。那他媽才叫境界。」

發表以上豪言壯語的時候，是2013年。由此可見，馬雲很早已理解到「當財富成為事實，待宰就是義務」的中國式邏輯，多年來只是等候命運降臨。如果在亨利八世治下的英國，Thomas More也沒有沉默的自由，中國會有嗎？豹以皮死，蘭以薰焚，聰明的馬雲當然明白，最終惹禍的不是什麼言論，是錢。馬雲的一生，就是最好的國民教育。

據說馬雲喜歡道家，該聽過老子所謂「金玉滿堂，莫之能守；富貴而驕，自遺其咎」。古代財神范蠡就做到了，功成身退，與西施泛舟五湖煙水，那才是高手。那他媽才叫境界。