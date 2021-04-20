香港疫情又再爆發，第5波武肺變異病毒株肆虐，無能的政府不但仍不肯封關，中國大陸「來港易」的危機在即，就菲律賓、印度及巴基斯坦實施禁飛來港比澳門慢幾拍。

疫情嚴峻，社區又出現強制檢疫、撤離的長龍，市民憂心忡忡，但信不過毫無民望及誠信的政府，只得「自求多福」。

「多福」是奢想，「自求」則有各種離奇行徑。最近一名32歲男子，竟在一個月內「溝3針」：先打德國疫苗第一針；16日後再由私家醫生打國產疫苗第一針；之後又打德貨第二針──成功打齊2款，他不透露，當局懵然不知。該男子目前未有「不適」報告，但成為醫學院及專家們的「溝針」活標本研究對象，應逃不過。

壯男「以身試溝」？有以下可能性：──

（1）勇敢挑戰制度漏洞。

（2）平日喜歡吃buffet，慣於自主挑選、多款享用。

（3）犧牲小我為當局「溝針」作試驗品。

（4）響應及擁護777連任，貢獻有用之軀谷數，以免疫苗冇人吼而浪費，忠誠廢物冇面。

（5）有自殺傾向，又有免費藥物。

（6）有便宜唔好駛頸，貪得無厭，且可等「派彩」。

（7）一旦出事，一於入德國疫苗數，為國貨撇清。

（8）以為自製變種疫苗可對付變種病毒。

（9）國家任務。

（10）一夜成名。

（11）3針效用相加有100％；4針就可長生不老……

（12）為媾醫生、護士，所以溝針多親密接觸引起注意。

（13）追求刺激。

（14）精神病。