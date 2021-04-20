一早就有強人強力推介過《A Quiet Place》，好片不怕舊，不同時間不同心境看，觀後感可能從一言以蔽之變成千言萬語。

話說來自星星的特種生物，目盲，但耳朵超敏感，聲音分貝再低，不管是人還是風吹為葦草動，即時行動。一小撮「未亡人」求生之道，就是無聲，怪物心想：別讓發聲的東西跑了。人則想：別讓牠們聽到我們在講話。

今年重溫看見了什麼，可以用一個過期網絡語形容：「你懂的」。倖存下來的一家人，有事躲在隔音地下室，沒事就在上層沉默着，盡量如常生活，以手語交流，手語啊，也是要學習的。讓人驚悚的原因與啟示，你懂的。

父親外出，路過目睹有個熬不住噤聲之苦的老人，大喊亂喊叫得震天價響，立刻遭怪物咬噬，選擇自盡前，可謂發洩了累積多時的壓力。如果當時有聽那父親用「殊」的手勢勸說，參照他們一家後來戰勝怪物之道，忍一時之氣，無論有用無用，也能保住殘軀。唉，你懂的。

父親要訓練兒子膽量，冒險之後，在瀑布後面終於可以放心用口大聲的對話，對，瀑布的聲音，會掩護真人的心聲，怪物辨認不出來。那就不只瀑布能做保護傘，奔騰的流水、打雷聲、爆竹、石頭跟地面碰撞，怪物都會分心、沒那麼集中留意人的發聲。你懂的。

終極主題來了，父親一直在地下室研究怪物的弱點，盲的，盲目的亂咬，所以噤聲，最後最危險的關頭，女兒誤打誤撞發現透過麥克風大喊發出來的高頻率吶喊，怪物刺耳到死，真的就這樣死了。不斷要滅聲的怪物，死穴原來正是忽然而來的高頻，低音沉、中音準都沒用，高音甜而尖銳，就受不住亂喊的噪音。你懂的。

聽覺有問題的女兒，在地下室發現父親一直研究怪物弱點之餘，也在改善給她助聽器的方法，才明白父親為什麼不讓她進地下室。對，誤會總會有，猜疑矛盾造成的距離，要靠信任，才能在機緣巧合下合力擊退怪物。始終是一家人，有什麼不可以體諒的？你懂的。

這電影香港譯成《無聲絕境》，在絕境中要噤聲，究竟如何存活？台灣譯作《噤界》，沒那麼絕望也另有意境。界，可以指世界、境界，延伸下去包含界線、界限、臨界點、越界。原名《A Quiet Place》最簡潔，光看名字以為好啊，平靜的好地方，有何不好？可是，一想到聲聲「keep quiet」，平靜跟肅靜一字之差，變成活在圖書館，那就——暫且安靜看書吧。 三個名稱各有啟發，你懂的。