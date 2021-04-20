沒有機會看澳網直播，這段時間在重溫賽事，反正沒看過，感覺跟看直播一樣。2021澳網公開賽雖然舉辦時間延後了三個星期，仍然舉辦了，而且是這一年第一個有現場觀眾參與的大滿貫！疫情後，終於重見大型體育賽事以「正常形式」舉行，讓人又振奮，又感慨。

女單決賽後，冠軍Osaka Naomi（大坂直美）發表賽後感言，上一年打大滿貫，疫情之下閉門比賽，沒有球迷，沒有粉絲，沒有人現場加油，對運動員來說缺少了最直接的精神支持，所以這次直美連番多謝來到現場觀賽的球迷：「大家現場加油，對我意義重大。」

看到環繞着看台而坐的觀眾，電視機前的我，也感受到了現場比賽特有的熱閙。

澳網官方允許觀眾入場，但實施了人數管制，前8天賽事，每天允許3萬觀眾入場;八強之後，每天只允許2.5萬觀眾入場。而兩個星期的總入場觀眾，人數上限為39萬。雖然現場觀眾人數只及往昔一半，但電視所見，觀眾席上的觀眾，幾乎都沒有戴口罩，生活彷彿回到了疫情前。在加拿大嚴格實施社交禁令的時候，看到澳洲人如常生活，很欣慰，很羨慕。

加拿大染疫人數超過100萬，平均每36個人，就有一個中招。但澳洲的確診人數卻是2.95萬。為甚麼？原因就是武漢爆發武漢肺炎後，澳洲第一個對中國封關。緊隨其後的是台灣。

澳洲和台灣在全球疫情下可以獨善其身，澳洲甚至可以如常舉辦大型體育賽事，源頭在哪兒？不是一目瞭然嗎？