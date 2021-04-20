新香港教育局廢了學校通識科，代以公民與社會發展科；通識科之目標「展示對不同文化及普世性價值的理解、認識和體會」，也告廢棄，代以「展示對不同文化及價值的理解、欣賞及尊重」。所謂「普世性價值」，即中文「普世觀念」，刪去了，才符合「西方價值不可行於中國」的黨諭，習近平知之，必曰：「孺子可教也。」

同樣可嘉的，是把對不同文化的「認識和體會」改為「欣賞及尊重」。認識與體會，涉獨立思考；事事都欣賞及尊重，就不會批評，只會頌歌。請不要問中文正體字變成簡體、文化大革命等等，算不算欣賞及尊重傳統中華文化；也請不要問拉丁美洲以至印度之食人族文化、伊斯蘭國之俘虜外國女郎作性奴等傳統文化，是不是也須欣賞及尊重。總之，「做不到高階思維」的新香港教育宗旨，是完全實現了。

不過，新科目還是有點兒瑕疵的。第一，課程既然着重維護國家統一，教學生反港獨、臺獨、疆獨，為什麼卻只「提供前往內地學習機會」，不許改而前往臺灣？這恐怕會令學生觀念上「把臺灣從祖國分裂出去」，實在有欠斟酌。

第二，「公民與社會發展科」的「公民」二字，未必恰當。學校教育最好「公民權利不要講」，「公民社會不要講」。大陸有個許志永，曾經鼓吹什麼新公民運動，二零一四年就因「聚眾擾亂公共場所秩序」，判處入獄四年，教育局諸公小心啊。