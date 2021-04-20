Natasha出生，三姐讓我為她起個中文Middle Name中間名：

如果晚一個星期出世，以後便可以跟舅舅同日慶生⋯⋯自他們外祖母名字挑了「雲」，甥女中文名「念雲」，隔幾個海洋讓長居英國三姐與故鄉得點日常聯繫。

剛滿十二個月另加一星期， 細女出生，姐夫來電：如你姐所願，女孩跟舅舅同一天生日。

小甥女Francesca中文命名「泛雲」，小名Frankie，很有型。

每年自己生日，便想起甥女Frankie，也憶記三姐在Natasha出生後說過的話；「如果晚一個星期出世，跟舅舅同日慶生⋯⋯」

數十年時光荏苒，三姐屍骨想早與格林尼治墳場的土木花草同生，與風雲雨露大自然融為一體。姊妹倆五歲四歲，母親開始進出醫院；三姐離世才九歲八歲。姐夫託我為亡妻挑入殮衣服，揀了一套我的舊時設計，米白山東抽紗Handmade Lace上衫，米白麻質舒服褲子，配上同色麻質布鞋⋯⋯都是往昔三姐喜愛、常穿的衣服，與之走入大地，與天地同體，想像得來的舒坦。也為念雲泛雲姊妹倆挑簡潔企理花布裙子出席喪禮，小孩不懂事，爭執着要穿T恤牛仔褲。

昨天與Frankie隔個太平洋與印度洋，香港與澳洲珀斯對望，聯同倫敦Natasha在WhatsApp與FB上同慶生；如三姐所願。

甥女們都已成家，有夫有兒有女有工作；遺憾她們母親的早逝，猶幸成為人母之後，自無微不至照顧子女過程，猶如心理重建過程，填補成長期失母的缺陷。

每年至此，親朋戚友準備的慶生宴，從雙魚座吃到屬於自己的白羊座，再由白羊座慶到金牛座；長達近八個星期吃喝聚會馬拉松，限聚令下只容許四人共桌尤甚，至上心；還是與Frankie甥舅同日慶生，想起他姊妹倆的外曾祖母、外祖母、母親；思念綿綿密密，如春天微風細雨，溫照我們相隔萬千里路，然而靠近的心。

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