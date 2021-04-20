紐西蘭和澳洲開始建立「旅遊氣泡」，開始讓兩國國民自由旅行往來。紐西蘭地偏南太平洋，二百年以來，與澳洲先組成清潔衞生Comfort Zone，自己小圈子埋堆自己玩。

而香港特區也不斷在扯新加坡的衫袖，央求組建「坡港旅遊氣泡comfort zone」，惟坡方似未見積極。

英文比中文優勝的地方，是英語國家高科技始終領先，領先則必不斷出新名堂，如window、mouse、laptop，隨美國的電腦系統而直接用英文傳播世界，許多年之後，中文（或稱華文、漢語）才追上來，叫做視窗、滑鼠、手提電腦。那麼comfort zone 的中文叫什麼？舒適區域？等到華文世界兩岸猿聲啼不住的中港台各有自己的翻譯，英語科技世界又有新名詞，難怪拼命要將子女往西方白人國家推塞。

Well，說回comfort zone 這個名詞。人類天生分門別派，找志同道合的人組comfort zone。兩千年前春秋五霸、黃池之會，即comfort zone。華沙公約國組織和北約，即兩大comfort zones（此處記住是眾數，寫英文時記住要用英文諗嘢呀）、歐盟、上海經合組織、五眼聯盟，亦全為comfort zones。Comfort zone，就是價值觀相近、同聲氣的人自己組局，不是不喜歡聽所謂不同意見，要將異見者推出斬首，不，冇咁serious，只是生活奔波，搵食賺錢，共聚片刻，時間珍貴，一個群組相聚難逢，都不想聽到其中怪客一二唔嗅米氣頂心撓肺滔滔不絕的高見而令眾人開始低頭看手錶。

克林頓奧巴馬期間，以為小愛包容，G7之外，將俄羅斯也半拉進來變成G8，以為可以締造和平，結果今日就與那第八個會員撕破面皮。

還有一個白左經濟學者在學院辦公室打造了一個「金磚四國」（BRIC）的名詞，喧騰數年，今日無人再提。澳紐自成comfort zone，就是另外成立一個南非，證明前曼德拉時代的種族隔離的南非，有一定的「科學性」。蒙古大軍隨鼠疫殺來歐洲，意大利神父就要躲進修道院，在comfort zone 裏講鹹濕笑話十日談。連拜登也要蠢蠢然模仿川普重建邊境圍牆。偉大的高弗十九，橫掃而令百年大小理論偽君子現形，包括宣揚「天下為公」的孫中山。

天下為公？有個旅遊氣泡，中港台的單身老男人，才可以在網絡驗過貨辦、由越南開始，購買新娘，開開心心，做個走遍天下的淘寶老公呀。