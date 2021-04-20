要教育下一代，除了要教導他們在地鐵車廂持槍玩耍，還要學懂香港新的罪名。

以前的罪名比較易懂，都是以法律用語規範。譬如說你犯了盜竊、貪污、破壞公物、強姦非禮……所有罪名「一睇就明」，很少「歧義」。譬如「僭建」，你只能玩花巧說自己不知道這是僭建，但「僭建」就是「僭建」，無得拗。

香港的新罪名就截然不同，都是「感情色彩強烈的修辭比喻手法」，充滿主觀臆測卻缺乏客觀標準量度。

最常聽的一句便是「xxx做法傷害十四億人民感情」。這個罪名就在「傷害感情」四個字，荒謬的地方是，如何量度十四億人的感情都全部被傷害了？哪一條法例，列明「 傷害感情」是犯法的呢？

《人民日報》最近指控「港大學生會」的文章，便是「香港新罪名」的最佳範文。

首先指控港大學生會是「毒瘤」，這明顯是一個「比喻手法」，但你又不是醫生，如何判斷是「良性」還是「惡性」瘤呢？

文章指，港大學生會自北京出手「完善」香港政制以來，一而再「發聲挑釁」。

如何判斷是「不平則鳴」？還是「發聲挑釁」？

又指港大學生會，「囂張氣焰令人髮指」。

又是一個歧義的形容詞，究竟是「氣焰」還是「氣勢」？你覺得是「囂張」，我卻覺得是正義的「伸張」。

又指控港大學生會在「底線邊緣」瘋狂試探。等等，足球如果在「底線邊緣」即是未出界啦﹗即是仍然合法，比賽繼續進行啦﹗那還有何指責？難道球證會吹雞，就因為球員在底線邊緣盤球嗎？

文章批評港大學生會「在反中亂港的邪路上早已劣跡斑斑」，我實在不知道google map能否找到「反中亂港邪路」這條路。

文章稱「隱藏」校園中的「亂港分子」，「劣行」都將記錄在案，遲早會受法律制裁。

受法律制裁的只能是「罪行」，而不是「劣行」，如果真的要趕時髦，學人用法律這個武器，麻煩專業一點，別再一味靠砌。