天下文章是否一大抄見仁見智，《紅樓夢》乃文學界一大猜卻毋庸置疑。以第二十二回為例，那八個燈謎如果作者不自揭謎底，相信許多人都會和我一樣百思不得其解，低級趣味的讀者還要繼續猜「朝罷誰攜兩袖煙，琴邊衾裏總無緣」的究竟是林黛玉抑或薛寶釵，自卑起來乾脆懷疑曹老師未卜先知，順手嘲諷捧着書讀來讀去讀不通的蠢物，終身示範入寶山而空手回。別怪我屙屎唔出賴地硬，猜不透燈謎有時其實與資質無關，純粹時代的錯──我們這輩老懵懂，見到「能使妖魔膽盡摧，身如束帛氣如雷，一聲震得人方恐，回首相看已化灰」打的是爆竹，還會恍然大悟，塵封記憶裏響起噼噼啪啪的炮仗聲，小青年大青年成世人冇聞過喜氣洋洋的火藥味，謎底根本是另一個謎；「階下兒童仰面時，清明妝點最堪宜，游絲一斷渾無力，莫向東風怨別離」打風箏，花生漫畫擁躉就算不曾在風中玩扯線遊戲，查理布朗那棵「食紙鳶樹」印象深刻，加上《搜書院》令翠蓮身困柴房的小道具佐證，勉強可以體會飄零，成長於石屎森林的動漫一代恐怕揦手唔成勢，落得渾無力面面相覷。

賈環寫的那個「大哥有角只八個，二哥有角只兩根，大哥只在床上坐，二哥愛在房上蹲」，不但娘娘莫名其妙，想入非非的男色愛好者得知答案是枕頭和獸頭，因為不知獸頭為何物，失望之餘仍然一嚿雲。「前身色相總無成，不聽菱歌聽佛經，莫道此生沉墨海，性中自有大光明」打又名佛前海燈的長明燈，與佛無緣的俗人更不懂，但「此生沉墨海」令人想起越劇《焚稿》的「我一生與詩書做了閨中伴」，不禁黯然。