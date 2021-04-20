某位推理小說作家借主角把口寫：殺人兇手是不會看小說的。是這樣嗎？我瞄一眼桌上翻看了四分一的「刀」，是我最中意的挪威作家尤奈斯博的偵探哈利霍勒系列。旁邊是讀了十頁推理男神伊坂幸太郎的「鯨頭鸛之王」，等住睇的還有產量不多的道尾秀介的「風神之手」和三浦紫苑的「沒有愛的世界」。

記得法庭內主控官曾經指出，不准保釋，是因為你們這些未審先判的被告，犯案程度等同殺人犯。這樣，高牆內勤力看書的你們，是「殺人」還是「被殺」？我紅着眼，想像政府要殺一份報章，全力開火，無炮無槍的傳媒如何保平安？也許，像意大利文學教授諾丘歐丁開宗明義在「無用之用」書中說的：「醞釀之必要，徒然之必要，歡迎來到無用時代…我們需要無用，就像我們需要空氣。」當下的無用時代，有人喻作地獄，教授引用卡爾維諾「看不見的城市」末章形容：如果真有地獄，它已經在這兒存在了，那是我們每天生活，聚在一起形成的地獄。怎樣逃避地獄？作家提供：A接受，成為它的一部份。B辨悉什麼人、什麼東西不是地獄，讓它們繼續存活，給它們空間。教授因而確認，相信經典、知識、藝術能幫助我們抵抗，保留一線希望，讓我們隱約看見一條有光的路，讓我們有尊嚴地走在上面…這樣能避免我們成為失憶的群體，免我們集體失去生命的意義……