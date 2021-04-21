日前蘋果日報有一篇長文講1970年代精工球會故事，提及1970年代球王胡國雄被精工向南華挖角下山，年薪四萬元，當年哄動一時。1970年大學畢業生入銀行做見習生，大概係月薪800至1200元不等，自然不能與胡國雄相比，但外資銀行嘅經理級，月薪應與胡國雄差不遠，四萬元年薪不算過高。其實1950年代中華會向南華會挖姚卓然下山，記得係由富商陳南昌支持，已用四萬元引誘姚卓然，那時候先至真係轟動香港。南華會元老人物同樣支持足球隊出高價挽留，姚卓然卒之留在南華。

球員薪酬在21世紀20年代，已有驚人升幅，遠超通脹。香港因足球水平日趨下降，球員薪水與歐洲比較，微不足道，不提也罷。曼聯門將迪基亞周薪35萬鎊，曼城20歲小將科頓自青訓出身，今季表現出色，曼城願提前延長合約，加薪至每周十萬鎊，最高薪的幾位，周薪更令人咋舌。美斯90萬鎊、C朗85萬鎊、基斯文72.5萬鎊、尼馬67.5萬鎊、蘇亞雷斯62.5萬鎊、比路60萬鎊。近日有消息傳聞，巴黎聖日耳門為防麥巴比被皇馬等豪門挖走，將加薪至每周86萬鎊。

美斯每星期薪水，折合港元，已是香港特區特首林鄭的年薪兩倍以上；以年薪計，亦是香港打工皇帝霍建寧的兩三倍。

除了薪酬支出，大球會搶超級巨星亦出手驚人，麥巴比今天的轉會身價當在1.5億鎊，多蒙特的20歲前鋒夏蘭特估價值一億鎊。歐洲大球會，班霸豪門去季和今季在新冠疫情打擊下，收入大受影響，曼城已宣布在2019年虧損1.25億鎊，相信2020年業績更差。西班牙的皇馬與巴塞同樣受財困，出手收購球星，有資金不足的困難。

如此背景下，英超的曼城、曼聯、利物浦、車路士、阿仙奴、熱刺；西班牙永恒前三名：皇馬、巴塞、馬體會；與意甲三大：祖雲達斯、AC米蘭、國際米蘭等12隊，突然宣布組成一個ESL（歐超聯），除12隊外，還有三隊可能會加入（拜仁還未表態，法國總統馬克龍說法甲不會有球隊加入），目的是以ESL代替歐聯，以上12隊不論國內聯賽成績如何，即使不在前四名之列，必可參加ESL，此舉無疑是與歐足協爭飯食，國際足協及歐洲足協聲言禁止ESL球員參加歐洲盃與世界盃，各地球迷亦紛紛反對，一場在球場外的足球大戰已經開始，歐洲足球將有巨變！（編按：英超Big 6已宣佈退出歐超聯）