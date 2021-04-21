特區政府開始配合輿論，準備「取締」蘋果日報。

許多關心言論自由之人，自然熱衷討論。有人問我怎樣看此事，我說：香港是普通法地區，要封閉一張報紙，有正確的法治程序。但如果蘋果高層認為法治已死，與其天天頂受壓力，不如主動將蘋果日報解散結束。

此一主張，首先有邏輯上的理由：既然連立法會選舉「完善」之後，香港人認為普選和真正的民主不可能，因此所有泛民不應該參與選舉，那麼作為「攬炒」，蘋果自己結束，也是香港攬炒的一部份。

許多大罵蘋果的人，多年來自己也上了蘋果癮。除了A疊新聞版是供其日日一面看、一面數廣告、一面詛咒的生存負面精神食糧，他們也看財經、娛樂、副刊消費。蘋果日報不止那兩三版政治，長期以來，哪個明星偷食、那幾種股票和地產樓盤看好、價錢有上升空間，以及美元英鎊炒外匯，還有馬經貼士，蘋果各方面都有比其他報紙更有活力的報道。

至於是不是假新聞？高弗十九病毒，一度由某國外交部發言人說是來自美國去武漢參加運動會的軍人，除了蘋果，每一份華文報紙也刊登過，請問是真還是假新聞？中國說是真、美國川普政府說是假。不過如果若以某份傳媒為政治仇恨的針對目標，不只警務處長，其他印刷傳媒也牙癢癢的欲除之而後快，那麼蘋果不如自行早日解散結束。

除了邏輯，還有美學的理由。

如果認為蘋果是香港特區醜陋的產物，那麼去此污穢，香港的空氣更加有新加坡feel，如果這是包括香港商界和家長教育界的主流民意，蘋果應自行解散。

但是另一派，若認為這張報紙是言論自由的殿堂，是美的化身，那麼根據三島由紀夫的火燒金閣寺美學境界，一切美好的事物，都會消逝，與其任其在人間腐朽，不如早日讓她永存於記憶之中。因為美是時間之外的第五空間。

如果這樣講太深，長話短說，不如用口腔期的層次解釋比較明白：中國人說，天下無不散之筵席，就是這個意思。

華文世界中只有學者沈旭暉教授，書讀得博廣而通融，認同我的美學觀點，他多次在他的Patreon 網站引用拙論，將香港與金閣寺連結而抒懷——憑這一點知音，不無感性地，我認為沈教授的網站是海內外華人收費網最值得付錢的一家——沈教授舉家暫時遷移海外，一定有新的灼見靈感。

因為一切哲學，以邏輯開始，以美學終結。蘋果自行解散，是既合乎邏輯、也符合美學的最佳結局。