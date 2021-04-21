足球迷經歷地震一周。12間富豪球會包括英超西甲意甲自行組成「歐洲超級聯賽」，曼聯皇馬巴塞等等的大名鼎鼎球會都有加盟，少數沒有參加的豪門只有德甲的拜仁慕尼黑、法甲的巴黎聖日耳門。但最後這個歐超聯又自我DQ爛尾。

這個「歐洲超級聯賽」是甚麼概念？就是一個小圈子的權力遊戲。以往的歐洲賽事機制是這樣的：各大歐洲的本土聯賽球隊打完一季後，排前列4至6名的都可以晉身歐洲賽事，挑戰歐霸盃或更高地位的歐聯。本土球會打到歐聯，聲價倍增，收入也水漲船高，所以形成一個良好競爭環境，各大聯賽球會都希望在本土聯賽打出佳績，除了稱霸本地，也可以打入歐洲大舞台。最特別是，這個進入歐洲舞台的機會，理論上是「公平公正」，不論是名氣多大的豪門，只要本土聯賽成績不佳，無法進入歐聯。例如曼聯上屆都缺席。

同樣，不論是多麼默默無名的小球會，只要本土聯賽踢得好，一樣可以躋身歐聯，譬如早幾年的李斯特城。

但新的「歐洲超級聯賽」卻改變遊戲規則，這些創會豪門，即使本土戰績一坨屎，照樣例必一定可以亮相歐聯舞台；而其他小球會踢得再出色，只要不在這個「歐超聯」的小圈子範圍，便無法亮相歐洲舞台。

看到了嗎？這就是「小圈子特權階級」，不理公平、無視競爭，只是以名氣、經濟規模去霸佔席位。像不像今天全新的政治選舉制度？只要你擠不進1500人選委小圈子，即使你政治有多大的抱負和熱情，對不起，只能被排擠在外。更像是功能組別的零競爭自動當選的特權階級，如何令人心服？

英超Big 6球會已經加入歐超聯小圈子，引起這些Big 6的球員、球迷、名宿一致批評，這就是持份者的威力。大家看到，「公平競爭」，不論政治和體壇，都是合理的要求。