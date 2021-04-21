遭香港警察追捧的某中國連鎖火鍋店，被外國傳媒踢爆在店內安裝大量監視器，其溫哥華分店的經理證實，應總公司要求，在每張餐桌各安裝2部監視器，他指這麼做是為了監督員工，觀察他們是否遵守公司標準流程工作，以及對他們進行人身追蹤。

問題是，所有在店內用餐的顧客同時被攝入鏡頭，在鏡頭監控下進食。而且這些影像會被傳回中國。也就是說，即使人在加拿大，只要進入該店範圍，便逃不過被中國天網監視的命運。

同樣問題也發生在台灣，台灣分店幾乎每公尺就有一個監視器，單店甚至多達上百個監視器。而該監視器品牌為中國海康威視，該廠也協助在新疆進行社區監控。台灣分店在回應記者查詢時表示，安裝監視器是為了保障消費者用餐安全，至於監視器錄下的資料是否會回傳北京，則未獲回應。

真奇怪，這種重口味連鎖火鍋店開到加拿大，我還能夠理解，至少能迎合小粉紅們的飲食品味。可是連台灣也有分店，且多達14間，就很難理解了。台灣本身有非常美味的麻辣火鍋店，湯底有麻辣鴨血及豆腐，台灣的麻辣鍋有自己的特色，香氣馥郁，麻辣味不會掩蓋食物原本的味道，而且，不像中國的麻辣鍋那樣過份油膩。台灣麻辣鍋令許多人百吃不厭，甚至是我去台灣旅遊的其中一個理由。中國火鍋店在台灣有巿場，倒叫我訝異。

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