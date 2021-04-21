演技精湛人人敬重的廖啟智智叔，上月28日不敵癌魔病逝，終年66歲。這天在教堂舉行安息禮。家人、好友、同行、學生、傳媒、fans都有送上花牌和到場悼念致意，雖然不捨，但祝他主懷安息。

智叔生前不但是資深演員，也是浸大電影學院全職講師，以實力服眾，為年輕新一代貢獻了經驗和心得。

他是老師，名正言順。

當今之世，老師何其泛濫。先不說中國大陸不管有沒有資格，凡人稱「老師」，順口溜，也是對這尊稱的兒戲。

不知吹什麼風，本城也湧現人之患，歌唱選秀造星有導師，CCTVB也推周柏豪（表態中國豪）當導師，做評審兼分享經驗，但周連歌也唱不好，難唱部份要交給合唱者軒仔，有什麼可以教人？有傳許廷鏗為換ViuTV音樂獎，不惜推托星夢導師一職，可見「選擇」之重要。

有更離奇的，是CCTVB高層邀請49歲的馬浚偉做訓練班校長，又傳馬將出任香港電台電視部當管理層云云，他表示冇乜可能。入主這入主那？問題是：夠唔夠班？我和很多人一樣，不認識馬也少看劇集，不知他廿多年來有何代表作？演出特色、賣點、過人之處？對事不對人，當「校長」得講實力。馬說：「我好多謝大家對我嘅能力咁有信心……」──評議那麼多，正因「質疑」。不要緊，提拔者及被提拔者有便可。

其實當今所謂導師、校長、高層、處長、局長、司長、特首……又有哪個有實力、有承擔、有品格、有風骨？為後輩及港人福祉着想？還說言教身教？一天不說謊也過不了日辰。只見「師泛」，別奢求「師範」了。