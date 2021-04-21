焦慮症本來已經好得八八九九，對上一次所有徵狀齊全，所為何事？億萬個不值得。

一個好人，也總有壞習慣，事前沒特別講明幾點在哪裏的約定，往往會忘掉，這次發作，正是兩天前說好了會過來，幫我辦一點小事。因為對焦慮症突發素有經驗，二十年前最嚴重時期，即使約定好時間，跟可以恃熟賣熟的熟人，隨便吃個飯，毫無壓力，也試過肌肉繃緊喉嚨如有鬼抓掐住，心跳跳到視力模糊，那麼焦慮何來？只是胡思亂想什麼時候才會吃完。這也算是一種等待，等待什麼時候才會結束，而不是開始喔。

所以，這次再問那位好人，幾點會過來，好人說三點後吧，那天有事忙，總之三點後；人家有事，未能確定，再追問就是逼人太甚。到了當天，三點過一點點，就預備隨時有人要來，也因為好人試過三點後就是八點鐘來到，他有此習慣，我心理上也有了預感，可能也許或者會等很久很久，恐懼的陰影如歷史重演，如密雲滿心，坐等命運光臨。

錯就錯在沒汲取歷史教訓，也錯在被過去不良經歷主宰，竟然乖乖地、無所事事地等，心跳開始傳來「喂，你現在很焦慮」的訊息。可惜好人一直聯絡不上，留言不讀不回，應該在忙吧。那麼，我該做的就是找事情做，看書看新聞看電影，何樂而不為。可是無論做什麼，心裏有個問號抹不掉，幾時？究竟幾時會來？

無期等待最難捱，不確定要等還是不等。誰都知道，又不是等成績單、等求職結果，來就來，不來也罷，沒損失，弄到焦慮發作又何必？埋怨痛罵是卸掉焦慮良方，轉移情緒作用萬試萬靈，最恨就是恨不得，對方是來幫你的好人，連假裝很生氣都氣不起來。這心理，等於被渣人拋棄，好受過被好人好好地跟你分手。

其實，不管是不是焦慮症患者，個性急躁、執着、凡事抓得太緊，例如對「三點後」的認知是三點過三十分鐘的人，有如我者，久而久之，也會影響到腦分泌，從有原因焦慮，惡化成無故慣性焦慮。既然也跟個性有關，唯一防範方法，就是扭轉心態。

寫過兩句歌詞：「不為任何人守候，也不錯過任何挑逗」，既然連「挑逗」都算不上，想到就要做到：就當那天從來沒有約過誰，沒有人要來，專心做想到的事，想睡一覺就睡一覺，沉睡了對方最後找不着，也不必提前內疚。始終，對方也有錯啊。

事前未知幾時會來，不必事先懲罰自己。