《紅樓夢》第二十二回的無頭公案，是「朝罷誰攜兩袖煙」那個燈謎，究竟應該入寶釵數抑或黛玉數，庚辰本指前者，程乙本指後者，兩派都有信眾。從命運角度出發，「琴邊衾裏總無緣」，批的似乎是失敗的女結婚員黛玉，但她那麼短命，年紀輕輕便塵歸塵土歸土，正所謂行得快好世界，怎麼會「煎心日日復年年」呢？其中一個假設，是後四十回續書其實夾硬扭轉了各人宿命，所以先前的預言不靈了，或者更乾脆，正宗燈謎到探春為止，惜春之後全是後人穿鑿附會添上的，以致不是太白就是似通非通──張愛玲《紅樓夢魘》就說「自甲辰本到程本，此回都缺惜春謎，又把寶釵製謎移作黛玉的，打“香”或“更香”，另添寶玉寶釵二謎」。我小時候看中華書店普及版，最津津有味的正是怡紅公子名下那支「南面而坐，北面而朝，象憂亦憂，象喜亦喜」，尤其認為賈政盛讚後得悉出自寶玉手筆「就不言語」言簡意賅，再也沒有料到是fake news。

張愛玲這本紅專書大概是她畢生最任性的作品，自序說「只要是真喜歡什麼，確實什麼都不管」絕對沒有誇張，半票讀者踏入她重重疊疊的迷宮，不但找不到出口，連起點在哪裏也不清楚，搭順風車只能隨緣。譬如明明在考證燈謎，見到猜謎的賈政兩次用「嗄」作助語詞，馬上轉進羊腸小徑：「“嗄“讀音介於“價“與“嬌”之間，是道地蘇白，《海上花列傳》等吳語小說裏都通用」。《紅樓夢魘》一九七七年初版，隔了十多年她意猶未盡寫了一篇散文《“嗄？”？》，題目一個字四個標點符號，中文書寫界空前絕後。