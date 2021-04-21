這晚吃飯，一對小情侶宣佈結婚，大家紛紛賀喜。誰知道他們問我：「馮翁，我哋八字夾唔夾？」我想也不想就答：「唔夾。」兩人愕然。我接着問：「話你哋唔夾，仲結唔結婚吖？」兩人異口同聲說：「結！」我說：「咁咪夾囉。」

女方笑着控訴未婚夫在家很惡。男孩事業心重，我於是曉以大義：「怕老婆會發達喎。」男孩問：「其實點解怕老婆會發達呢？呢句話有咩道理？」我就給他講了一個經典笑話。

兒子：「爸爸，我要結婚了。」爸爸：「你先向我道歉。」「為何要我道歉？」「先道歉。」「我犯了什麼錯？」「道歉就對了。」「我哪裏做錯了？」「先道歉。」「為什麼？」「先道歉。」「請告訴我原因！」「先道歉。」兒子終於屈服：「好吧！爸爸，我道歉。」爸爸說：「你現在可以結婚了。當你學會沒有道理地向家人道歉，你就可以結婚了。」

若從命理角度看，「怕老婆會發達」也是有道理的。對男性來說，八字中財星即是妻星；財星生旺，沒過度受剋，自然妻財兩旺。古人沒自由戀愛，妻妾都用買的，「男命以妻為財」合乎歷史。值得留意的是，儘管術數語言「物化」女性，但同時也保護女性——在妻、財不二的前設下，男人愛財，亦宜畏內。

古人也確曾以五行角度，為懼內找些形而上的理由。例如《堅瓠二集》引祝珵美的怪論：「凡男命皆起於寅，寅，純木之精也；女命皆起於申，申，純金之精也。未有木而不畏金者也。又男道主火，女道主水，未有火而不畏水者也。況陽能發育主生，陰能收斂主殺，未有不樂生而畏死者也。」講得頭頭是道，彷彿懼內是天經地義。

細心一想，術數文化只是用一套玄之又玄的語言，來描述人盡皆知的現實而已。怕老婆的男人，EQ往往較高，知所進退，有容乃大，不會剛愎自用，這種人在社會上自然較易成功。至於打老婆（通常也打仔）的男人，多是一敗塗地的可憐蟲，在外面處處碰壁，被全世界圍攻，抬不起頭，就只能回家關起門來，依靠暴打弱小來平衡心理。我問小男生：「你想做這種廢物嗎？」