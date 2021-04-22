香港七十年代有好事者掀起去泰國「養鬼仔」文化，先去泰國找一個墮胎的死嬰。

鬼仔是降頭的一種，古暹羅傳下來有一千年。鬼仔有兩種，一種叫「佛鬼仔」，為主人打理家務，清潔衛生，屬於良性。一種叫「金鬼仔」，為主人向敵人報仇，屬於惡性。時代轉化之後，收養的鬼仔不必隨時帶着死胎，以死胎魂靈寄於木偶，由巫師作法之後攜帶供奉亦可。然而鬼仔有不良的副作用，就是鬼仔易請難送。主人要一生供奉着，不可拋棄。

總統拜登大選上台，為戰勝川普民主黨也養了一隻鬼仔，叫做BLM「黑命貴」。BLM的創始人卡洛絲，拜登勝選之後，公開叫陣聲稱：BLM替你在幾十個城市發動暴亂，催送了六千萬選票給你。現在你當了總統，分一些內閣職位來。

拜登沒有理會。卡洛絲當然也沒有白做，身為月薪一萬多元港幣的非政府組織首領，拜登做了總統之後，在洛杉磯的白人豪宅區買了幾座豪宅，價值合港幣四千多萬。

不要以為就此了結。BLM在華盛頓、匹茲堡、還有白左的基地紐約市，闖進許多白人餐廳，先由露天地域開刀，粗言穢語，叫白人滾蛋。

這就是養鬼仔養出來的禍害。連總統記者會，也有白左記者質問拜登：鑒於總統做參議員的八九十年代，通過將聯邦監獄高比例囚禁黑人罪犯，請總統交代其歷史上一手推動此「制度性種族主義」（systemic racism）的責任。

拜登政府致力於推動文化多元，由墨西哥拉丁非法移民，美國人或知道拉丁美洲土人的巫術，也用木偶來念咒插針，不知道遠東泰國的養鬼仔降頭文化，結合中國儒家倫理，將嬰兒亡靈與施主，建立父子的關係，確保忠誠和效率。

拜登小時最多聽過阿拉丁神燈童話，以為神燈裏的巨人，叫他出來就出來，叫他回到燈裏去他就進去。他不知道養鬼仔，可以纏你一生一世來討債反噬。連毛澤東發動紅衛兵推翻了劉少奇，幾乎也一發不可收拾，遂強令紅衛兵上山下鄉。連毛澤東對鬼仔，也能放險不能收，拜登又敢令軍隊將BLM的千萬鬼仔驅趕去美國農田種棉花乎？