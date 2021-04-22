有人說，CCTVB的《自high大綜藝》慘不忍睹。其實起碼有反應有罵聲有人評論，有noise，總好過被年輕人世界淹沒，光剩幾個氣泡。

我也聯想到「打雞血」。

看着CCTVB在曾王二巨人入主（落注）後，變來變去，也不過化神奇為腐朽，把舊材料自墳中挖出執金，戲仿過氣藝人，惡搞題材唧都唔笑，揶揄自家僅存的死忠廢老粉絲，聲稱「首席創意官」的也因毫無創意引咎永別……連陳自瑤經典「黑面」也由Bob嫂重演一遍，這引起一點笑聲的小環節也很馬虎，起碼表情呆滯視線不對，沒有當事人「不着一字」的辛酸和倔強，而EQ高的陳也發奮自力更生了，CCTVB還只懂炒冷飯吃老本，不如一個婚姻危機中自強的小女人，騷後且厚顏宵夜「慶功」去。

「打雞血」乃一種自high的療法，果然異曲同工。

中國1960年代至文化大革命初期間，上海大夫俞昌時倡議這治百病的神奇方式，就是抽出新鮮小公雞的血液，注入人體。據說打雞血對高血壓、偏癱、不孕、月事失調、牛皮癬、腳氣、心臟病、性衰退、膽石、脫髮……等數十種病症都有療效，幾乎「脫胎換骨」，一時之間，各單位有病無病的老百姓被洗腦，紛紛殺雞抽血打針，人人燥熱亢奮，臉色紅潤，自我感覺良好。

後來才逐漸發現打雞血不科學，而且過敏、欠衞生（有寄生蟲和細菌）、後遺症和副作用多，甚至導致休克和死亡……太不安全，才下禁令。舉國如夢初醒。

當年中國人大量非正常流血、死亡，益顯生命脆弱、卑賤、無常，故沒法掙扎求存，連雞血也打，自欺、自high，且間接殺害了不少無辜的小公雞。