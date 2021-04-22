繼不會用八達通，不知道去甚麼地方買廁紙，不知道非法行乞被禁止之後，柒婆再創柒舉，呼籲年輕人去海南島吃海南雞飯！網民精彩評論：「佢真係唔識，唔係扮㗎喎！」「佢係真柒，唔係扮柒。」

海南島出名的美食是文昌雞、東山羊、和樂蟹、加積鴨，去當地旅遊總得試一次。海南島盛產椰子和咖啡，當地出產的黃色燈籠椒不錯，所以椰子加工成的食品、手工藝品、咖啡、黃色燈籠辣椒醬都是當地人大力推薦的手信。我怎麼會知道？因為好多年前我去過一次。後來海南島成為中國內地遊熱門景點，以劏遊客出名，香港人就有了戒心。

其實沒去過海南島也沒關係，想慫恿人去海南島，可以找到十萬八千個理由，但如果理由一定是叫雞（叫人去吃雞），為甚麼不叫人去吃文昌雞呢？關海南雞飯甚麼事？海南雞飯要去馬來西亞吃的，可不可以理解為柒婆其實暗示年輕人應該捨海南而去大馬？大馬才機會處處？

不了解海南沒有關係，公開出文前稍做一點點資料搜集，上網掃一眼就知道了。一份月入四、五十萬元外加福利的工作，值得花那三、五分鐘吧？先不討論該人柒不柒，這種工作態度就很不可思議。

小常識題，上海有沒有上海粗炒？揚州有沒有揚州炒飯？吃夏威夷pizza是不是要飛去夏威夷？食漢堡包要不要去德國漢堡？全香港應該只有一個人答不出來。

Facebook：kowaiyin.yoyoko