曹雪芹苦口婆心示範如何打燈謎，蠢鈍的讀者當然什麼都學不到，菱歌佛經一概充耳不聞，風雨陰晴無知無感，只好安慰自己，起碼可以跟薛寶釵學做人，除笨有精，不算完全沒有收穫。未讀原著先看地方戲曲，粵劇又好越劇又好，編劇無一例外把《紅樓夢》濃縮成一王二后的愛情故事，林姑娘女主角地位穩如泰山，寶姐姐無可奈何淪為金玉良緣破壞者，所以第一印象糟透了。然而書裏的她圓滑體貼，處處為人着想，比腌尖腥悶的林黛玉容易相處得多，只有自虐狂才會選擇服侍無時無刻不使小性子的空谷幽蘭。至於嫌寶釵城府深，情場如戰場嘛，又不是請客食飯繪畫繡花，為了達標花點心思是應該的，況且黛玉初入榮國府，舅母王夫人不是已經叫佢唔好搞表哥嗎，投靠外祖母的孤女當下一口應承，出爾反爾結果焦頭爛額，涼薄啲講真係唔抵可憐。

第二十二回賈母替寶釵做生日，「因問寶釵愛聽何戲愛吃何物等語，寶釵深知賈母年老人，喜熱鬧戲文，愛甜爛之食，便總依賈母向日所喜者說了出來」，依人小鳥一番孝敬長輩的心意，竟遭紅學者齊聲痛斥拍馬屁，真太冤枉了，莫說喜慶日子點《西遊記》點《魯智深醉鬧五臺山》恰如其份，對照今日無所不用其極舔肛擦鞋的地方官，善意的逢迎算得了什麼？寶姑娘最值得借鑑的是只守不攻，譬如王熙鳳覺得生日派對演小旦的十一齡童扮相似黛玉，嘻嘻哈哈要大家猜猜，「寶釵心裏也知道，便一笑，不肯說」，就有一種高貴的大家閨秀風範 ──猜中冇獎，何必為逞強而得罪小器鬼？