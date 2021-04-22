一向那麼愛往戲院跑的我，影院開放後看過兩部電影，一部是在內地狂收的賀歲喜劇，由諧星賈玲執導的「你好，李煥英」，另一部是女導演趙婷問鼎奧斯卡之前已奪下了英國電影學院所頒的最佳電影、導演、攝影及女主角四大獎的「浪跡天地」，這部片子反映了不景氣年代的美國，小鎮無生路，有些人迫不得已要打開困局另尋天地；新寡的女主角選擇孤身上路，改裝小貨車成住家，在一望無際的公路上遊蕩飄泊，打打散工過日子，女主角是一張熟悉的面孔，此片她擔綱演出還任監製。這是部並沒有令人失望的影片，專業導演的高超水準尤其令人讚嘆，輕重之間、濃淡之間又到位又有分寸，戲中全是平凡小人物，哀而不傷、流水行雲般的唯美風格把遊牧人的夢想和尊嚴表達了出來；繁華世界背後那片灰色無垠的荒漠，四週飄浮遊蕩的人影多少反映另一種蒼涼，疫情爆發之下經濟衰退的美國，浪跡於公路上所見的人馬從不告別只會說一句路上見，各自有着不同的命運相同的是永無盡止的漂泊。

賈玲執導的片子雖然大賣，但我同意影評人石琪那句含蓄的「只適合內地觀眾」評語，片名是對母親的懷念， 但內容是穿越是時光倒流是母女情深又不能相認，十分牽強，雖說受美國老片「時光倒流未嫁時」的影響而有此古靈精怪的穿越劇情，但這種穿越後的種種事件有突兀之感，一海之隔兩地十萬八千里的欣賞尺度。

一部有深度有內涵的電影靠的是什麼？能賣座並不代表能打動人，驚艷於趙婷那專業功力，令人想找出她曾拍過的影片來看。