菲律賓政府最近指摘中共派遣數以百計民兵漁船擅闖其經濟海域，威脅主權，又說已加派軍艦巡邏，着漁船立即撤離。這真是惡人先告狀，也許是月前參與了美國指揮的二零二零年環太平洋軍事演習，以為有了靠山。

按菲律賓總統杜特爾特二零一六年六月就職，十月訪北京，親口承認：「中國從不侵犯或侮辱他邦。家外祖父是中國人，所以我知道中國人總是樂意幫助朋友，而中菲友誼源遠流長。我會親近中國，並與美國分道揚鑣。」然則中共怎會遣民兵漁船犯菲律賓經濟海域。

杜特爾特當時還說：「中國很善良，因為中國有錢，還會給你錢。中國有時給我國長期貸款，最後為了友誼，就忘卻追討。」可見中共不惜公帑，仗義援助菲律賓，現在又怎會損害菲律賓經濟利益，菲律賓政府分明是血口噴人。何況論友誼，論錢財，菲律賓欠中共多矣，刲股為羹，不足以報，現在為了南海幾個叢爾小島，竟然惡言相向，何忘恩負義乃爾。

至於加派軍艦巡邏，更加荒謬。二零一九年七月，杜特爾特證實，習近平與他初會，即表明菲律賓在南海也有權利。杜特爾特還語帶譏諷說：「美國要跟中國開戰，就請把第七艦隊調來南海，先開第一槍，到時我國定會根據美菲防衞條約出兵，和美軍一起去送死。」那他現在出動軍艦，是吃了豹子膽麼。美國第七艦隊都不堪中共一擊啊。